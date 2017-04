Rhöniversum immer beliebter

von MARION ECKERT

Eine deutliche Steigerung der Übernachtungszahlen haben alle drei zum Rhöniversum gehörenden Häuser in den vergangenen zwei Jahren zu verzeichnen. Das Schullandheim Bauersberg verzeichnete 9902 Übernachtungen, das Schullandheim Thüringer Hütte 6749 und die Umweltbildungsstätte Oberelsbach 9763. Das sind in der Summe 26 414 Übernachtungen, was eine Steigerung von 26 Prozent in zwei Jahren bedeutet.

Am Bauersberg wurden 275 Module von 5136 Teilnehmern gebucht, in der Umweltbildungsstätte wurden 361 Module mit 8407 Teilnehmer gebucht und an der Thüringer Hütte 192 Module mit 3541 Teilnehmern. Gesamt wurden 728 Module mit 17 084 Teilnehmern gebucht, was eine Steigerung von 17,8 Prozent in zwei Jahren bedeute. 341 Lehrkräfte haben an Fortbildungen teilgenommen.

Alle drei Häuser werben gemeinsam als "Rhöniversum" für ihre Einrichtungen. Beispielsweise am Unterfränkische Umweltbildungstag Würzburg im April 2016. Unter dem Motto "Vielfalt erleben" luden 30 unterfränkische Umweltbildungseinrichtungen und -initiativen zu erlebnisorientierten Mitmach-Aktionen ein. Die Umweltbildungsstätte Oberelsbach erlebte einen großen Zulauf.

Auf sehr großes Interesse stieß der Tag der offenen Tür im Schullandheim Bauersberg. Das dreistündige Programm wurde sehr gut angenommen, sowohl die Führungen als auch die Mitmachaktionen lockten Groß und Klein an.



Tag der offenen Tür

Der Tag der offenen Tür war eine Gelegenheit, das Schullandheim Bauersberg mit seinen Angeboten einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, zugleich gab es auch Informationen über das Rhöniversum.

Das Rhöniversum ist europaweit und international vertreten. Im Rahmen eines Erasmus-Projekts kamen 48 Schüler aus fünf Europäischen Staaten im Schullandheim Bauersberg zusammen. Ziel des Projektes, das 2015 bis 2018 läuft, sei, dass Schülergruppen und Lehrer miteinander kooperieren und voneinander lernen.

Die Teilnehmer stammten aus Katalonien, Italien, Dänemark und auch aus Estland. Dazu war es notwendig, das gesamte Material der Module ins Englische zu übersetzen.

Ein Highlight im Schullandheim Thüringer Hütte im vergangenen Jahr war der Deutsch-Polnische Jugendaustausch zwischen der Montessori-Schule Rhön in Sandberg und den Schülerinnen und Schülern aus Radowo Male. Die 59 Schüler lernten sich und die Kulturlandschaft der Rhön bei einem Programm aus Umweltbildungsmodulen, Sport und Spaß kennen. Am letzten Abend wurde den Eltern in einer Präsentation zum Thema "Biosphärenreservat" die ganze Woche präsentiert und reflektiert.



US-Schüler zu Besuch

Die Umweltbildungsstätte Oberelsbach empfing erneut das Deutsch-Amerikanische Jugendseminar, organisiert von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung. Je 15 Schüler der American Highschool Ansbach und des Laurentius-Gymnasiums Neuendettelsau beschäftigten sich in Oberelsbach mit ihrer gemeinsamen Geschichte und lernten politische Entscheidungsprozesse in einem Planspiel kennen.

Bei einer Exkursion zur ehemaligen innerdeutschen Grenze wurden sie vom örtlichen Förster begleitet, der ihnen die Entwicklung der natürlichen Lebensräume seit der Grenzöffnung zeigte. Die Artenvielfalt, die sich in der Sperrzone entwickelt hat, soll über das Projekt "Grünes Band" erhalten werden. So konnten in diesem Seminar historische und ökologische Aspekte der Rhön zusammengebracht werden.

Die Mainfrankentour 2017 des BR Studios Mainfranken führt in diesem Jahr zu Umweltstationen in Unterfranken. Das Team wird am 28. Juni in der Rhön zu Gast sein. In der Umweltbildungsstätte Oberelsbach dreht sich alles um die Erforschung und Erkundung des Biosphärenreservats Rhön und die Bedeutung der drei Schullandheime als Rhöniversum.

Mit dabei ist die Frankenschau aktuell, von 11 bis 13 Uhr wird das Bühnengeschehen mit einem Livestream auf br.de und in den sozialen Netzwerken übertragen.