Reger Zuspruch beim Weihnachtsmarkt Geroda

Während im vergangenen Winter eher spontan ein kleiner Markt auf die Beine gestellt worden war, so hat sich die Veranstaltung heuer ordentlich vergrößert. Rund um das Rathaus hatten die örtlichen Vereine und Organisationen etliche Stände aufgebaut. Neben Essen und Getränken gab es einige Buden mit weihnachtlicher Handwerkskunst. Musikalisch wurde auch einiges geboten. Im Freien gaben die Alphornbläser ein kleines Standkonzert und in der evangelischen Kirche lauschten die Zuhörer einem vorweihnachtlichen Orgelkonzert. Große Resonanz fand die abendliche Verlosung. Trotz nasskalter Witterung war der Rathausvorplatz durchgehend gut besucht. Das abwechslungsreiche Angebot lockte besonders die Familien aus der Umgebung in das beschauliche Thulbatal. Auch gegen die Kälte hatten sich die Organisatoren was einfallen lassen, so konnten sich die Besucher an den Feuertonnen aufwärmen. Die Wiederauflage des Geröder Weihnachtsmarktes wurde durch den großen Besucherandrang rundum bestätigt.