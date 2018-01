Prinzessin Katharina II. stellt sich beim Rathaussturm vor

Das nennt man Zielstrebigkeit, auch wenn die Narretei in die Wiege gelegt wurde: Schon als Baby schnupperte Katharina Pankerl, der die närrischen Gene wohl mit der Muttermilch ins Blut gingen, in Windeln erste Bühnenluft. Mutter Gabi Pankerl, als langjähriger Motor der Brückenauer Narrenzunft und Mutter der Kompanie bekannt, Vater Peter Pankerl ein Teil der legendären Bänkelsänger, Onkel und Tante aus Aschaffenburg, im Haus Pankerl wird schon immer Fasenacht gelebt und zelebriert.

Was lag also näher, als 1993 Tante Gaby als "Gaby I. Aus der Ferne" Prinzessin wurde, ihr mit fünf Jahren als Kinderprinzessin zur Seite zu stehen, nachdem sie 1988 als Onkel Michael Faschingsprinz war, die närrischen Aktivitäten im Mutterleib live miterlebte.

Bis zur letztjährigen Kampagne war sie 18 Jahre lang aktive Gardetänzerin und zeitweise auch Trainerin. Für die Verkäuferin im Einzelhandel war der Zeitaufwand hierfür jedoch zu groß geworden, bekleidet sie doch seit 2014 als Nachfolgerin ihrer Mutter das Amt der Vereinsvorsitzenden, nachdem sie zuvor schon Schriftführerin im Verein war. Nicht umsonst hat Katharina Pankerl für ihr närrisches Engagement im Vorjahr vom fränkischen Fassnachtsverband den Verdienstorden, die Vorstufe des höchsten Ordens, Till von Franken, verliehen bekommen.



Lange Session

"Nur meine kleine Schwester war zunächst eingeweiht, später dann noch die beiden Sitzungspräsidenten und mein Vorstandskollege Pierre Worschech", erzählt eine verschmitzt lächelnde Prinzessin ob ihres gelungenen Überraschungcoups, den bis zur Inthronisation am Ordensfest nicht mal die närrischen Eltern erahnten. "Schon seit der Zeit als Kinderprinzessin 1993 war es mein Wunsch und Ziel, einmal eine richtige, große Faschingsprinzessin zu werden, diese Session habe ich mir extra ausgesucht weil sie so schön lange dauert", so die Prinzessin weiter.

Die Frage nach einem möglichen Prinzen verneint sie vehement: "Dann wäre ja mein Titel 'Prinzessin Katharina II. auf die Dauer - hilft nur Vorstands Frauenpower' nichts wert. Wir wollen die Frauenpower im Brückenauer Fasching verdeutlichen, das ginge mit Prinz nicht so gut, insbesondere dann beim Küsschen verteilen. Mein Freund darf ab und zu im Publikum dabei sein".

Die Frauenpowermäßige Proklamation 2016/2017, in der sie ihre Regeln für die Regentschaft verkündet, wird die engagierte und stets fröhliche Solo-Prinzessin erstmals heute beim Rathaussturm verlesen. Daraus geht unter anderem hervor, dass der Faschingszug 2017 nach alter Tradition wieder über die Umgehungsstraße führen wird, die zu diesem Zweck am Faschingsdienstag gesperrt wird. Und: "Da es beschlossene Sache ist, dass die Bahnschienen nun weichen müssen, ist als Schnellverbindung nach Zeitlofs bzw. zum Kreuzberg eine Transrapidstrecke einzurichten. Nicht zu vergessen ist eine Haltestelle bei Ihrer Majestät Katharina II." Sie fordert ferner, dass die Baugenehmigung für den Rewe-Markt sofort zurückzuziehen ist, um hier eine Multifunktionale Vereinshalle für die Brückenauer Karnevallsgesellschaft zu errichten. Ab Altweiberfasching bis Aschermittwoch sollen ihrer Meinung nach alle Banken einen Hausfrauenkredit von täglich 111,11 Euro haben. Darüber hinaus hat die Prinzessin das Tanzmariechen des Vereins, Melina Häussler, zu ihrem gemacht und ihre Schwester Lisa zu ihrer Adjutantin gekürt.