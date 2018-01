Paul & Co: Hightech aus Altpapier

In jeder Mittagspause steckt ein Stück "Paul & Co": Leberkäs-Semmel, in Frischhaltefolie verpackt. Der Stuhl, mit Kunstleder bezogen. Der Sonnenschutz aus Segeltuch. Bei der Herstellung jedes einzelnen dieser Produkte war irgendwann mal eine Rolle im Spiel. Bei Paul & Co nennen sie sie Hülsen oder Wickelkerne. Auf diese wickeln Industriebetriebe Papier. Oder Stoffe. Oder eben Frischhaltefolie.



Das Unternehmen gehört zur Kunert Gruppe, deren Sitz in Oberwildflecken ist. Alois Paul und Karl Kunert gründeten 1893 eine Schachtelfabrik im Sudetenland. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Unternehmer vertrieben. In der Rhön folgte 1948 der Neustart: Kunerts Söhne bauten den Betrieb wieder auf - zunächst auf einer stillgelegten Kegelbahn in Bad Neustadt, wenig später auf dem Gelände der ehemaligen Munitionsanlage in Oberwildflecken. Längst geht es nicht mehr um Schachteln. Hülsen, Verpackungen aus Wellpappe und Kantenschutz sowie die Herstellung von Papier sind die Kernprodukte.



Bekenntnis zum Standort am Fuße des Kreuzbergs

Nahezu alle Hülsen werden aus Altpapier hergestellt. Dabei entwickelte sich das Unternehmen ständig weiter. "Wir können heute mit Papierhülsen engere Toleranzen einhalten, als es ein Höchstpräzisions-Stahlrohr könnte", sagt Herbert Nowak, der für den Verkauf verantwortlich ist. So kommt es, dass die Hülse zum Maschinenteil wird, sich nahtlos in Produktionsabläufe einfügt - sei es ganz klassisch in der Papier- und Verpackungsindustrie oder in gänzlich neuen Bereichen. Inzwischen werden auch Metalle, technische Folien oder Folien für die Lebensmittelindustrie auf Hülsen gewickelt.



Paul & Co ist neben GKN Sinter Metals der wichtigste Arbeitgeber der Region: Beide Unternehmen beschäftigen knapp 500 Mitarbeiter. In den vergangenen drei Jahren habe die Kunert Gruppe deutlich über zehn Millionen Euro in ihre Zentrale in Oberwildflecken gesteckt, sagt Prokurist Thomas Schmöger. In den kommenden Jahren soll in ähnlich großer Dimension investiert werden. "Wir setzen große Hoffnungen auf den Standort", bekennt sich Schmöger zum kleinen Ort am Fuße des Kreuzbergs. Die Diskussion um eine mögliche Ausweisung der Rhön als Nationalpark verunsichert Industriebetriebe wie Paul & Co. Auch wenn Schmöger die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Landratsamt lobt, macht er deutlich: "Der Landkreis Bad Kissingen steht nicht nur für das Thema Gesundheit und Tourismus."





Das Unternehmen in Zahlen:



70000 Tonnen Hülsen stellt Paul & Co im Jahr her. Über 300.000 Tonnen Hülsen, Verpackungen aus Wellpappe und Kantenschutz sind es in der gesamten Kunert Gruppe.



1900 Mitarbeiter beschäftigt die Kunert Gruppe insgesamt. Davon arbeiten 490 bei Paul & Co .



70 Prozent der Aufträge kommen aus der Papier- sowie der Folienindustrie. Auch für die Metall- oder Vliesstoffindustrie werden Hülsen hergestellt.



16 Werke gehören zur Kunert Gruppe, davon sieben in Deutschland, weitere sieben in der EU und jeweils eines in Indonesien und Thailand.



2 Papierfabriken, eine steht in Brunnenthal bei Hof und eine in Frankreich, produzieren rund 225.000 Tonnen jährlich Rohstoff für die Hülsen.





Wildfleckener Wirtschaftsgespräche:



Termin Am Samstag, 24. September, öffnet der Gewerbepark Wildflecken seine Türen für interessierte Besucher.



Vortragsforum Von 10 bis 13 Uhr finden Vorträge in der kommunalen Gewerbehalle statt, die sich mit den Themen Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt sowie Online-Marketing für kleine und mittelständische Unternehmen beschäftigen. Das Angebot ist kostenfrei.



Referenten Johannes Röder (IHK Würzburg) referiert über die Sicherung von Fachkräften durch Migration. Maria Reumann (Zentrale Ausländerbehörde Unterfranken) und Nicole Kelber (Agentur für Arbeit Schweinfurt) informieren über den Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge. Holger Loos (Rechtsanwalt aus Würzburg) schlüsselt rechtliche Möglichkeiten im Bereich Online-Marketing für Unternehmen auf.



Tag der offenen Tür Von 13 bis 17 Uhr stellen sich die ansässigen Unternehmen vor, zudem ist ein buntes Programm für Familien geboten, unter anderem mit Bogenschießen, Gummistiefel-Weitschießen oder Klettern an Papierhülsen. Eine weitere Attraktion ist der Softmountain des Kreisjugendrings Bad Kissingen.



Veranstalter Die Wildfleckener Wirtschaftsgespräche werden vom Markt Wildflecken und dem Konversionsmanagement des Landkreises Bad Kissingen organisiert. Infos und Anmeldung für das Fachforum gibt's im Rathaus. Tel.: 09745/ 915125. E-Mail: vorzimmer@wildflecken.de .



Anfahrt Der Gewerbepark Am Kreuzberg befindet sich direkt in Oberwildflecken in der Thüringer Straße 57.