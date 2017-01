Oberleichtersbach: 18-Jähriger überschlägt sich mit Auto - vorbildliche Ersthelferinnen

Ein 18-Jähriger war am Sonntagmorgen auf dem Weg zur Arbeit von Modlos kommend in Richtung Oberleichtersbach unterwegs. Im Bereich einer Senke kam er ohne erkennbaren Grund nach rechts von der Fahrbahn a, wie die Polizei Bad Brückenau mitteilte.



Der Wagen des 18-Jährigen überschlug sich im Straßengraben und kam auf den Rädern zum Stehen. Der junge Mann konnte sich noch alleine aus dem total beschädigten Auto befreien. Vorbildlich kümmerten sich zwei Ersthelferinnen um den Verletzten. Bis zum Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes sicherten sie die Unfallstelle ab und versorgten den Verletzten, indem sie ihn mit Rettungsdecke im eigenen Pkw lagerten und wärmten.



Der 18-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er vorsorglich stationär aufgenommen wurde. An seinem Auto entstand Totalschaden, der Wert des Fahrzeuges betrug 2000 Euro.