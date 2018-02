Musik für Seele und Kopf

Heute Morgen wird Musikunterricht im Seniorenzentrum Waldenfels angeboten. Aber es ist keine normale Musikstunde. Weder für die Lehrerin noch für die Musikschüler. Denn die Schüler sind alle über 70 Jahre alt und etwa die Hälfte ist von Demenz betroffen. Das ist eine ganz besondere Herausforderung für Daniela Wagner, Leiterin der Bad Brückenauer August- Kömpel-Musikschule e.V. "Die Stunden bauen - im Gegensatz zum Musikunterricht mit gesunden Menschen - nicht aufeinander auf", sagt Wagner, die momentan eine Ausbildung für Musikgeragogik an der Musikakademie Hammelburg absolviert.

Heute sind die Senioren in der Musikstunde zurückhaltend. Das Begrüßungslied wird hauptsächlich von der Musiklehrerin gesungen. Auch an den weiteren Übungen zum Wachwerden mit Einsatz verschiedener Körperteile nehmen die Senioren erst nach sanfter Überredungskunst von Wagner teil.



Neue Erfahrung

Einigen Teilnehmern steht die Freude auch ins Gesicht geschrieben. "Jede Stunde ist überraschend und unvorhersehbar, deshalb ist es für mich eine absolut neue Erfahrung, mit Demenzkranken zu arbeiten", sagt Wagner nach der Stunde. Elisa Schäfer, gerontopsychiatrische Fachkraft und Leiterin der sozialen Betreuung im Haus, pflichtet ihr bei. "Letzte Woche waren alle mit absoluter Begeisterung dabei, doch als ich heute Morgen einige zur Stunde abholen wollte, da hatten sie es sich anders überlegt und mit Ablehnung reagiert", sagt Schäfer. Dieses Verhalten sei typisch für die Krankheit. Es komme immer auf die Tagesform der Patienten an, ergänzt sie.



Teil der Ausbildung

Der zehnstündige Unterricht im Haus Waldenfels ist ein Teil der Ausbildung von Wagner. Die geragogische Ausbildung richtet sich auch an fitte Senioren. "Wir haben immer mehr Schüler, die aktiv im Alter noch ein Instrument lernen möchten", bestätigt Hans Dietrich Unger, Vorsitzender der Musikschule. 20 Schüler der Musikschule seien bereits über 50 Jahre und sechs Schüler seien über 60 Jahre alt.

Deshalb hat Wagner diesen Anstieg zum Anlass genommen, um die Ausbildung an der Musikakademie Hammelburg zu beginnen. Ab Herbst wird in Bad Brückenau schließlich auch ein Kurs für fitte Senioren 70+ mit Musik und Tanz angeboten.

"Das ist eine tolle win-win-Situation", freut sich Kerstin Stumpff-Griebel, Heimleitung des Pflegeheim Waldenfels, über die Zusammenarbeit mit der Musikschule.

"Wir bekommen sehr positive Rückmeldungen von den Bewohnern", fügt sie an. Mit Musik könne man viel erreichen und viele positive Erinnerungen hervorrufen. Das Haus selbst bietet die ganze Woche über ein Unterhaltungsprogramm für die Senioren an. Es wird gekocht, gesungen und gemeinsam erzählt. "Aber dieser externe Unterricht ist etwas Neues für unser Haus und die Senioren", sagt Stumpff-Griebel. "Die pädagogische Anleitung und die Herangehensweise von Daniela Wagner ist eine Andere und gefällt uns sehr gut." Zum Abschluss des Projekts soll es sogar eine kleine Aufführung geben."Das Wichtigste ist, dass es ohne Stress abläuft und die Senioren Spaß daran haben", sagt Wagner abschließende. Denn Musik ist gut für die Seele und regt das Hirn an.





Zur Info:



Musikgeragogik ist eine Fachdisziplin im Schnittfeld von Musikpädagogik und Geragogik, die sich mit musikbezogenen Vermittlungs- und Aneignungsprozessen sowie musikalischer Bildung im Alter beschäftigt (Dt. Gesellschaft für Musikgeragogik e.V.)

Das Projekt "Musik für Herz und Hirn" läuft seit Ende April im Bad Brückenauer Seniorenzentrum Waldenfels. Es besteht aus einem zehnstündigen Musikunterricht, der wöchentlich für alle Bewohner angeboten wird, aber nicht aufeinander aufbaut.