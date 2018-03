In Brückenau Brot backen und Pflanzen tauschen

Das "Brot backen mit Familien", dass der Obst- und Gartenbauverein Bad Brückenau wie auch schon 2016 im Mai anbot, erfreut sich sehr großer Beliebtheit, teilte der Veranstalter mit.



Trotz des durchwachsenen Wetters kamen Mütter, Väter und Kinder mit Schüsseln, Rührlöffeln und Schürzen, um zu lernen, wie Brot aus Natursauerteig herzustellen und zu backen ist. Der Natursauerteig wurde mit Wasser und Mehl vermischt, Körner dazu gegeben. Die Teilnehmer kneteten und formten - alle hatten großen Spaß an dieser Aktion. In der Zwischenzeit wurde der Backofen richtig eingeheizt. Damit nach dem Backen auch jeder sein eigenes Brot wiederfindet, gab es Namensschildchen. Glück und Freude strahlte aus den Augen der Kinder, als sie ihr selbst hergestelltes Brot zum Abschluss in den Händen hielten.



Danach fand die zweite gemeinsame Pflanzentauschbörse mit dem Haus Volkersberg im und um den Volkerser Lebensgarten statt. Beate Ritter-Schilling vom Haus Volkersberg hatte Hunderte von Gemüse- und Kräuterpflanzen sowie einjährige Stauden vorab selbst gesät und gezogen und diese zugunsten des Volkersberger Lebensgarten gegen Spende abgegeben. Mitglieder des Obst- und Gartenbauverein Bad Brückenau haben ihre Pflanzen zur Verfügung gestellt, damit die "Spendenwutz" gefüllt wird, deren Inhalt am Jahresende den städtischen Spielplätzen zugute kommt.



Beim Kaffee fachsimpeln

Kunsthandwerker ergänzten das Angebot mit ihren Waren an diesem Tag. Die Gäste konnten bei Kaffee und Kuchen im Lebensgarten verweilen und sich an dem schönen Ambiente erfreuen und fachsimpeln.