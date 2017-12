Hohe Ehrung für Gründungsmitglied Theo Abert

Die Winter sind nicht mehr das, was sie mal waren, und auch der Nachwuchs im alpinen und nordischen Bereich ist nicht mehr so vorhanden, wie das in früheren Jahren der Fall war. Trotzdem pflegt der WSV Oberweißenbrunn seine sportlichen Aktivitäten im Sommer und im Winter - soweit es die Bedingungen zulassen. Dazu gehört auch die Winterabschlussfeier, um den aktiven Sportlern, Trainern und Betreuern Dank zu sagen und errungene Platzierungen und abgelieferte Leistungen zu würdigen.



Erfolgreicher Nachwuchs

Gut bestellt ist es um den Nachwuchs auf der Skisprungschanze. Trainer Maximilian Lange blickte auf erfolgreiche Monate zurück. Sehr gut geschlagen haben sich die jungen Springer bei der Nordwestdeutschen Mattenschanzentournee, sie belegten durchweg vordere Plätze.

Theo Abert wurde vom Vorsitzenden Ewald Simon in besonderer Weise ausgezeichnet. Seit Vereinsgründung unterstütze er den WSV uneingeschränkt. "Er ist ein Schaffer", fasste Simon Aberts vielfältige Einsätze und Fähigkeiten zusammen. "Wenn man ihn fragt, dann ist er da. Er knottert zwar manchmal, aber er ist immer zur Stelle und setzt sich ein". Unverzichtbar sei er als Fahrer des Pistenbullys auf den Loipen rund um Oberweißenbrunn. Zuverlässig und in exzellenter Qualität verstehe er es, die Loipen zu präparieren, so dass Oberweißenbrunn über ein attraktives Loipennetz verfüge, das auch viele auswärtige Besucher als Rhöner Geheimtipp sehr gerne nutzen. 1975/76 habe er mit einem Motorschlitten begonnen, die ersten Loipen zu ziehen, erinnerte Simon.



Große Schlachten geschlagen

Außerdem war Theo Abert einer derer, die immer dabei gewesen sind, wenn es galt "die großen Schlachten" zu schlagen. Simon erinnerte an die Glanzzeit des WSV als es galt auf Deutschen Meisterschaften die Flagge des WSV zu vertreten. "Unser Theo war immer ein Frontmann". Aber auch bei Baueinsätzen, beim Zeltlager als Betreuer und Helfer sei er nicht wegzudenken.



Für den alpinen Bereich sprach Bettina Back über die drei Schneewochen in der Rhön. Der Kinderskikurs, eigentlich für Weihnachten geplant, wurde kurzerhand in den Januar verlegt. Bei Sonnenschein und besten Pistenbedingungen konnten 70 Kinder ausgebildet werden.

In den Monaten Oktober bis März wird in der Sporthalle Training für Kinder verschiedener Altersstufen, Jugendliche und Erwachsene angeboten. Ab Mai findet das Sommertraining im Freien statt. Für Ende Juli ist das alljährliche Kinderzeltlager schon jetzt in Vorbereitung.





Wegen Schneemangels abgesagt

Im nordischen Bereich berichtete Michael Schrenk von Nachtskisprint und der Vereinsmeisterschaft. Der Nordic Day musste aufgrund von Schneemangel abgesagt werden. Im Herbst fand in Haselbach ein Skirollerauf statt, an dem Sportler des WSV teilnahmen. Außerdem wurden die Deutsche Senioren-Langlauf-Meisterschaft, die hessischen Forstlichen Skiwettkämpfe und die Senioren-Weltmeisterschaft besucht.



Alexander Eckert befindet sich nach wie vor in Alaska und studiert an der Universität in Fairbank. Dank des Stipendiums kann er seinen Langlaufsport unter Profibedingungen ausüben. Wie im Vorjahr nahm er an verschiedenen Qualifikationsrennen für die US-Hochschulmeisterschaften teil.

"Er ist unser Spitzenathlet, der die Farben des WSV fernab der Heimat vertritt", freuten sich seine Kameraden und wünschten ihm in der Versammlung und wünschten ihm weiterhin viel Erfolg für den Sport und das Studium.







Termine des WSV :



Arbeitseinsatz am Samstag, 20. Mai, ab 9 Uhr an der Sprungschanze.



Biketour des WSV am Sonntag, 11. Juni .



Trainingslager für die Teilnehmer der Euro-Tandem-Tour von 15., bis 18. Juni beim WSV.



Aufstellung der Sommer- und Winter-Wandertafeln am Dorfgemeinschaftshaus ist für Anfang Juli geplant.



Bayerncup von 28. bis 30. Juli



Deutsche Seniorenmeisterschaft im Skispringen von 25. bis 27. August.