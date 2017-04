Eine Reise ins Leben der Katharina Luther

Nach der Begrüßung durch Heidi Rödl, dem Lied "Am Anfang war das Wort" und einem Gebet traten sie, gestärkt durch ein reichliches Frühstücksbuffet, die Reise in das 16. Jahrhundert an. Dort trafen sie Überraschungsgast Annegret Wolf aus Bad Brückenau, Gemeindeschwester seit 1978. Sie lebt seit 2001 in Pension und arbeitet heute in der Hospizbewegung mit. Wolf verkörperte Katharina Luther, geborene von Bora. Gut 40 Minuten lauschten die Teilnehmerinnen deren lebendig und anschaulich dargebrachten Lebensgeschichte.



Kritikfähigkeit bewahrt

In der mittelalterlichen Zeit der Hexenverfolgungen war Angst ein ständiger Begleiter. Angst vor Fegefeuer und ewiger Verdammnis. Durch die Inquisition wurden viele Frauen zu Unrecht verurteilt, gefoltert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Katharina von Bora wurde am 29. Januar 1499 in Lippendorf geboren. Ihre Mutter starb, als sie sechs Jahre alt war. Der Vater heiratete nochmals, und Katharina wurde als Zehnjährige vom Vater in das Zisterzienserinnenkloster Marienthron in Nimbschen (bei Grimma) "abgegeben". Katharina musste sich den dortigen Regeln unterwerfen, bewahrte sich jedoch ihre Kritikfähigkeit.



Flucht nach Wittenberg

Als Schriften von Luther ins Kloster gelangten, erschien das für sie wie eine Befreiung. Ihr Wunsch wuchs, das Kloster zu verlassen. Zwischen Heringstonnen versteckt, verhalf Luther ihr und weiteren elf Nonnen schließlich 1523 zur Flucht über Torgau nach Wittenberg. Katharina wurde Haushaltshilfe beim Maler Lucas Cranach. Ein Nürnberger Patriziersohn verspracht ihr die Ehe, heiratete dann aber doch eine reichere Frau. Daraufhin entschloss sie sich im Juni 1525, Martin Luther einen Heiratsantrag zu machen. Nach einigem Zögern willigte dieser ein. Der Skandal war perfekt: Ein ehemaliger Mönch heiratet eine entflohene Nonne und wohnt mit ihr in einem Kloster.



Katharina hat mit Martin ihre liebe Not, denn er ist alles andere als ein sorgsamer Hausvater. Zwar schreibt er viele Bücher, nimmt aber kein Honorar. Kostbare Geschenke, die er erhält, verschenkt er an Bedürftige.



Haushalt, Gelderwerb, Erziehung

Dauernd sitzen am Tisch, neben den sechs Kindern, die im Laufe der Zeit geboren werden, noch jede Menge Gäste. Käthe nimmt diese Seiten ihres Mannes mit Humor. Liebevoll spottet Luther über seine tüchtige Hausfrau, den "Herrn Käthe", doch ohne ihre Mühen würde die Familie wohl oft am Hungertuch nagen. Neben der ganzen Arbeit im Haushalt und zum Gelderwerb liegt auch die Erziehung zum größten Teil in Katharinas Hand. Das Wittenberger Augustinerkloster wurde zum Muster des evangelischen Pfarrhauses.



Im Januar 1546 reiste Luther mit seinen drei Söhnen nach Eisleben, um den Streit der Mansfelder Grafen zu schlichten. Im Februar starb er dort, ohne noch einmal heimzukehren. "Als mein Martin tot war, war's so, als ob er noch lebte. Ich habe mich noch oft mit ihm unterhalten. Eins lag mir am Herzen, weil Frauen ja nicht viel galten. So sagte ich zu ihm: Martin, als unser Herr auferstanden war, mit wem hat er gesprochen? Mit Maria Magdalena, das heißt mit einer Frau." Nach dem Tod ihres Mannes verbringt Katharina ihre letzten Lebensjahre in Armut und Elend.



Wieder in der Realität angekommen, gab Annegret Wolf noch einige teils deftige Luther-Zitate zum Besten, die bei den Zuhörerinnen sehr gut ankamen.