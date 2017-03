Die Natur entlockt ein strahlendes Lächeln

von STEPHANIE ELM

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen zieht es jeden in die Natur. Elke Hohmann hat diese gleich hinterm Haus. Hier - vor dem Gartenhäuschen - sprießen schon die Knospen an der Korkenzieherhasel, der Gartenteich unterliegt gerade einer Sanierung, aber ihre Lieblingspflanzen lassen noch etwas auf sich warten. "Ich liebe alte Duftrosen", sagt die 52-Jährige. Sie freut sich schon auf die ersten frischen Kräuter und den ersten Salat aus dem eigenen Garten.



Kümmern um Blumenschmuck

Mit Leidenschaft erstellt sie zu jeder Jahreszeit "Blumenschmuck in und ums Haus herum". Seit 25 Jahren ist sie Mitglied im Obst- und Gartenbauverein, seit 1999 im Vorstand, seit 2010 Kassier. Im Sinne der Verschönerung des Dorfbildes kümmert sich die Verwaltungsangestellte mit vielen anderen ehrenamtlichen Helfern um den Blumenschmuck auf der Dorfbrücke und am 700-Jahre-Gedenkstein.



Die Arbeit der Speicherzer lobte die Vorsitzende des Obst-und Gartenbauvereins Irmgard Prucha: "Ich weiß, das läuft". Viel war im vergangenen Jahr von den Speicherzern und Kothenern wieder geleistet worden. Sie tragen dazu bei, "dass unsere Dörfer schön anzusehen sind", betonte Prucha. Vor allem lobte sie die aufwendigeren Arbeiten, die zur Neugestaltung des Parkplatzes an der Kirche nötig gewesen waren. Besonderen Dank zollte sie Walter Bug und Norbert Kömpel, die sich um die mittlerweile 20 Ruhebänke um Kothen kümmern.



"Schade" nannte es Irmgard Prucha, dass keine jüngeren Leute dem Verein beitreten. "Da kann man machen, was man will." Der Verein zählt derzeit 103 Mitglieder. Das älteste Mitglied ist 92 Jahre alt, das jüngste 43. Für "uns Ältere wäre es leichter, wenn Jüngere helfen würden", sagte Prucha.



Leichtes Plus in der Kasse

Das Jahr 2016 beschloss der Verein laut Kassier Elke Hohmann mit einem leichten Plus.

Viele Ehrungen konnte Irmgard Prucha zusammen mit dem dritten Kreisvorsitzenden Erich Schießer vornehmen. Für 15-jährige Mitgliedschaft erhielten Asta Gruber, Agnes Kepeschziuk, Sabine Wehner und Günther Halbleib die bronzene Ehrennadel. Die silberne Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft ging an Elke Hohmann, Elsa Möller, Renate Kleinhenz, Hannelore und Helmut Winter, Rosemarie Kraus, Werner Kömpel und Reinhilde Kraus. Die besondere Auszeichnung in Form der Ehrennadel in Gold erhielt Ilse Bug. Seit 1988 ist sie Schriftführerin des Vereins. Alois Klein, der von 1992 bis 2010 Kassier war und bis zum heutigen Tag stellvertretender Vorsitzender ist, bekommt seine goldene Ehrenadel nachgereicht.



Gegen Hundekot einschreiten

"Mit dem Obst- und Gartenbauverein lebt die Ortschaft", sagte Erich Schießer. Er lobte den Zusammenhalt und die vielen Aktivitäten in Kothen und Speicherz. "Macht so weiter." Dritter Bürgermeister Wolfgang Jung lobte die Arbeiten des Vereins. Walter Bug übernimmt regelmäßig das Rasenmähen rund um die Ruhebänke. "Sehr unangenehm" empfindet er die Hinterlassenschaften von Hunden direkt um die Bänke. Er bat darum, einzuschreiten, sollte jemand einen Hundehalter beobachten, der seinen Hund dessen Notdurft direkt an der Bank verrichten lässt.



Termine

28. April: Tag des Baumes in Schönderling: 6. bis 9. Oktober: Erntedankausstellung in Bad Bocklet; 28. Juni: Tag der offenen Gartentür - Eröffnungsveranstaltung 22. Juni in Oberleichtersbach. Kindererlebnistage in Machthildshausen im Schreinersch-Haus: 31. Juli bis 3. August für Kinder von elf bis 14, 4. bis 6. August für Kinder von sieben bis zehn.