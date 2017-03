Der Sound des Sinntals

von BRIGITTA KEMPE-WOLF

Sie nennen sich "Sinntal Sound" und brennen für das, was sie tun, weil sie "richtig viel Spaß" daran haben, miteinander Musik zu machen: Fünf junge Männer, zwischen 18 und 20 Jahre alt, die schon ein paar Jahre beim Musikverein Oberzell im hessischen Nachbarland mitspielen. Dirigent Manfred Schneider aus Riedenberg ist den Lesern der Saale Zeitung als Vollblutmusiker bekannt. Ihre musikalischen Wurzeln sind aber verschieden. Die Musikschule Bad Brückenau und die Leichtersbacher Musikanten sind auch beteiligt.



Dennis Ankert, Felix Reidelbach, Florian Rott aus Züntersbach, Jannik Richter aus Oberzell und Yannick Dorn aus Schwarzenfels haben im April 2016 die Band "Sinntal Sound" als GbR gegründet. Am 1. April wird der erste Geburtstag im Festzelt an der Grillhütte zünftig gefeiert.



Angefangen hat alles 2014, am Kirmes-Samstag im Sportheim Züntersbach, wie die Musiker erzählen: Die TSG hatte ein Heimspiel, es sind "ganz viele Zuschauer dageblieben, viele noch gekommen, und alle wollten Kirmes feiern". Die Wirtsstube war zu klein, der Saal wurde geöffnet, aber: es war keine Musik bestellt.



Da hat Dennis seine Freunde aufgescheucht mit den Worten "los wir holen die Instrumente und machen das selber". Florian und Jannik waren gleich dabei - damals waren sie nur drei, die ein bisschen zuhause geübt hatten. "Die haben eine super Stimmung gemacht und es wurde eine tolle Kirmesnacht bis in den frühen Morgen", erzählt Heike Ankert, die Mutter von Dennis.



Dennis Ankert ist der Motivator der Gruppe. Wenn er ein Instrument in der Hand hält und die Leute mitmachen, strahlt er über das ganze Gesicht. Im Laufe der Zeit gab es dann ein paar wechselnde Formationen, die ganz unterschiedlichen Sound auf die Bühne brachten. Probenraum war anfangs eine Halle auf dem Gelände der Firma Ankert, seit einiger Zeit bei Oma Renate in der gedämmten Garage.



Nach der offiziellen Gründung brachte das Jahr 2016 einige Auftritte für Sinntal Sound und die fünf Jungs. Die "Schlagerparty Modlos" war bisher der größte Act mit rund 500 Gästen im Sportheim.



In Altengronau, Oberzell, Jossa, Rupboden, Weißenbach und Züntersbach sind sie aufgetreten, aber auch bei Geburtstagen, Hochzeiten und Jubiläen. Sie machen "Musik quer Beet", spielen alte und neue Schlager, Hits aus den Charts, Rock und Pop, und in der Regel singt das Publikum kräftig mit. Für den Rest des Jahres sind sie auch schon ganz gut gebucht. Aber Schule, Ausbildung und Beruf gehen vor.



Für die Geburtstagsfeier am 1. April hat sich ein großer Helferstab gefunden. Überhaupt wäre es in all den Jahren nicht gegangen, ohne die vielen Fahrdienste der Eltern und Großeltern."Im Nachhinein war das schon richtig" sagt Heike Ankert und lacht. Und was sagt Dirigent Manfred Schneider dazu? Die Antwort kommt einstimmig: "Wir hoffen doch, dass er ein bisschen stolz ist auf uns."



Sinntal Sound



Dennis Ankert (19 Jahre alt), begonnen hat er 2010 als Trompeter beim Posaunenchor Züntersbach; spielte in der Schulband Altengronau, derzeit im Musikverein Oberzell; Weitere Instrumente: Akkordeon, Klavier und Posaune.



Florian Rott (18), Ausbildung als Physiotherapeut; spielt Schlagzeug seit 2008, hat eine Ausbildung in der Musikschule Bad Brückenau bei Csaba Beke gemacht, spielte in der Schulband Altengronau, jetzt im Musikverein Oberzell. Zuständig für Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktpflege.



Jannik Richter (18 ), Ausbildung zum Werkzeugmechaniker; hat in der Schulband Altengronau gespielt, jetzt im Musikverein Oberzell. Ab 2006 Ausbildung am Keyboard bei Matthias Röll in Oberzell, für Soundtechnik verantwortlich.



Felix Reidelbach (19 Jahre) Ausbildung zum Werkzeugmechaniker; Unterricht in Tenorhorn bei den Leichtersbacher Musikanten; Tuba beim Musikverein Oberzell gelernt, E-Bass Selbststudium; spielt auch beim KJBO (Kreisjugendblasorchester) Bad Kissingen, für die Band Design- und Webmaster.



Yannick Dorn (20), Werkzeugmechaniker, hat angefangen mit Tenorhorn bei Weichersbach/Schwarzenfels, Trompete bei Heinrich Röll, Musikverein Oberzell, Gitarre Selbststudium, zuständig für Lichttechnik bei Sinntal Sound.