Bei eigener Party ausgesperrt und verletzt - und trotzdem weitergezecht

Ein 44-jähriger Mann hielt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Polizei und Rettungsdienst in Bad Brückenau auf Trab. Während einer Feier im eigenen Zuhause, bei der ordentlich Alkohol getrunken wurde, verließ der 44-Jährige kurz die Wohnung, um Zigaretten zu holen, wie die Polizei berichtet. Zurück an der Wohnungstüre stellte er jedoch fest, dass er keinen Schlüssel einstecken hatte und klingelte mehrfach. Weil ihn die Feiernden drinnen nicht hörten, trat der Mann kurzerhand die Türe ein. Dabei verletzte er sich nicht unerheblich am Bein.



In Zusammenarbeit mit den Rettungssanitätern aus Bad Brückenau wurde entschieden, dass die Verletzung mit Hausmitteln behandelt werden kann. Die Versorgung durch die von Gästen verständigten Helfer lehnte der 44-Jährige nämlich vehement ab.



Doch wer gedacht hatte, dass nun Ruhe eintritt, sah sich getäuscht. Etwa um 5 Uhr morgens wurden erneut Rettungsdienst und Polizei zu der Wohnung gerufen. Der feierwütige 44-Jährige hatte tatsächlich weitergezecht, war dann aber beim Aufräumen hingefallen und hatte sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Diese konnte nicht mehr auf dem heimischen Sofa verbunden werden, eine Versorgung im Krankenhaus war nötig. Im Unterschied zum Einsatz zuvor wehrte sich der Verletzte wenigstens nicht mehr gegen das Angebot einer professionellen Behandlung und ließ sich anstandslos ins Krankenhaus Bad Brückenau bringen.