Bad Brückenau: Kammerorchester präsentiert Jahresprogramm

von ULRIKE MÜLLER

Er hatte es nicht geglaubt. "Es gibt einige Geschwisterpaare, die in der Klassik bekannt sind", sagt Pavol Tkac, Manager des Bayerischen Kammerorchesters (BKO). Dass aber die Brüder Andreas und Daniel Ottensamer nach Bad Brückenau kommen würden, hielt er für eine Wunschvorstellung. Beide spielen Klarinette, Andreas als Solist bei den Berliner Philharmonikern, Daniel in gleicher Position in Wien. Nun stehen sie im Programmheft für das Sommerkonzert. Überhaupt ziehen sich Beziehungen - unter Freunden, Liebenden oder auch Konkurrenten - durch das musikalische Jahr 2017. Nachdem Dirigent Johannes Moesus in der zurückliegenden Spielzeit einen "solitären" Schwerpunkt setzte, folgt nun das Gegenstück.



Internationale Beachtung

Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt des Kammerorchesters zum Kissinger Sommer. Am 8. Juli spielen die Musiker gemeinsam mit dem Solisten Daniel Müller-Schott (Cello) im Regentenbau. "Das war früher nicht möglich", sagt Tkac. Damit findet das BKO international Beachtung.



Etwas völlig Neues erwartet die Bad Brückenauer am 19. November. Die Georgi-Bläser feiern ihr 50-jähriges Bestehen und geben ein Jubiläumskonzert im Staatsbad. Eine "ungewöhnliche Kooperation", nennt Tkac das Konzert: Profis und engagierte Laien spielen gemeinsam. Dabei sei vor allem der "Streicher-Sound" des Orchesters gefragt, denn die Georgis wollen ausgewählte Stücke aus der Filmmusik präsentieren.



Uraufführung im Kursaal

"Super, dass das geklappt hat", freut sich Markus Hehn vom Vorstand der Georgi-Bläser. Für den Termin wurde eigens eine Ausnahmegenehmigung beantragt, denn das Konzert findet am Volkstrauertag statt. "Anders hätte es nicht funktioniert", erklärt Tkac, denn so ein Projekt lohne sich nur, wenn die Musiker ohnehin in der Stadt seien.



Am Tag zuvor, dem 18. November, gibt das BKO sein Winterkonzert. Claus Kühnl, ein unterfränkischer Komponist, der mit dem Kammerorchester noch aus Wernecker Zeiten befreundet ist, stellt mit "Strahl" ein Konzert für Violine, Cello und Orchester vor. Die Solisten - wieder sind es zwei - Niklas Liepe und Gabriel Schwabe wurden vom Komponisten für das Stück ausgewählt. So kommt Bad Brückenau gleich noch zu einer Uraufführung.



Im fünften Jahr in Folge hält das BKO am Projekt "Rhapsody in School" fest. Dabei besuchen die Solisten ehrenamtlich den Musikunterricht in den Schulen der Region, bevor sie am Abend ihr Konzert geben. So sollen junge Menschen für klassische Musik begeistert werden.





Das Bayerische Kammerorchester Bad Brückenau:



Ursprung Das Bayerische Kammerorchester (BKO) wurde im Jahr 1979 unter dem Namen "Kammerorchester Schloß Werneck" gegründet. Berufsmusiker aus dem mitteleuropäischen Raum finden sich projektweise als Orchester und in Kammermusikensembles zusammen. Seit dem Jahr 2003 hat das BKO seinen Sitz in Bad Brückenau.



Musiker Auf rund 50 Musiker kann das BKO zurückgreifen. Je nach Projekt werden zwischen 15 und 20 Musiker benötigt. Die Zusammensetzung wechselt von Programm zu Programm.



Dirigent Johannes Moesus ist seit 2012 Chefdirigent. Er führt das Publikum mit seiner unverwechselbaren Moderation durch die Konzerte.



Verein Das BKO ist als Verein organisiert. Wolfgang Reichelt und Heike Kötzner sind für Organisation und Verwaltung zuständig. Orchestermanager ist Pavol Tkac. Rund 230 Unterstützer zählen zum Freundeskreis.



Programm Das aktuelle Jahresprogramm liegt in der Tourist-Info, im Rathaus oder bei der Staatlichen Kurverwaltung im Staatsbad aus.