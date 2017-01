Bad Brückenau: Ideen fürs Lutherjahr

von ROLF PRALLE

"Wir wollten neue Wege gehen und innovative Formate finden, um diesem bedeutsamen Ereignis gerecht zu werden", sagt der Bad Brückenauer Pfarrer Gerd Kirchner. Besonders gefreut hat ihn die Tatsache, dass er mit seinen Ideen bei den katholischen Glaubensbrüdern sofort auf offene Ohren gestoßen ist. "Wir sind dabei", hätte ihm Dekan Michael Krammer ohne zu zögern versichert.



Details aus dem Leben Luthers

Aus einem Denkanstoß wurde relativ schnell ein Arbeitskreis, dem die Geistlichen Carsten Friedel (Geroda), Thomas Braun (Weißenbach), Armin Haas (Schondra), Barbara Weichert (Zeitlofs) sowie natürlich Krammer und Kirchner selbst angehören. Von der ersten Begegnung an sei "effektives Brainstorming" angesagt gewesen. Man habe in historischer Literatur gestöbert und aktuelle Veröffentlichungen gesichtet sowie praktisch alles gesammelt, was man zum Thema "500 Jahre Reformation" in die Hände bekam. "Da sind wir dann auch auf einige Dinge aus Martin Luthers Leben gestoßen, die bisher der breiten Öffentlichkeit noch nicht so bekannt waren", blickt Kirchner auf die zeitaufwendigen Recherchen und intensiven Diskussionen der vergangenen Wochen zurück.



Das Ergebnis, da sind sich alle Beteiligten einig, könne sich sehen lassen. Entstanden ist ein zwölfseitiges Programmfaltblatt, das jetzt in gedruckter Form vorliegt. Der Folder listet detailliert die Veranstaltungen der kommenden Monate auf. Dabei erstreckt sich die Angebotspalette von Ausstellungen über Gottesdienste und Bibelstunden bis hin zu Themenabenden sowie einigen Filmvorführungen.



Speisen wie zu Luthers Zeiten

Und auch auf so manches Schmankerl im wahrsten Sine des Wortes stößt der interessierte Leser. Rustikale Mahlzeiten kommen beispielsweise beim "Essen mit Luther" auf den Teller. Gleich zwei Treffen für die Freunde deftiger Kost sind eingeplant, und zwar am 21. Juli im Schlosskeller Zeitlofs und am 27. Oktober im Zehntkeller Weißenbach. Beide Freitagsveranstaltungen beginnen um 19 Uhr. "Dabei ist aber nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt", verrät Pfarrer Kirchner. Umrahmt wird die Speisenfolge nämlich mit historisch überlieferten Tischreden, die Katharina von Bora und Luther zu ihrer Zeit gehalten haben sollen.



Der Startschuss für "500 Jahre Reformation" fällt im Altlandkreis aber schon viel früher. Bereits am Mittwoch, 18. Januar, treffen sich die Gläubigen in der Bad Brückenauer Friedenskirche zum Auftaktgottesdienst mit den katholischen und evangelischen Pfarrern sowie Seelsorgern aller Pfarreien der Region. "Wir feiern gemeinsam Heilung, Versöhnung und gegenseitiges Kennenlernen als Christen des 21. Jahrhunderts", umreißt Kirchner das Motto.



"Versöhnung - die Liebe Christi drängt uns" heißt es dann einen Tag später, am 19. Januar, in Weißenbach. Beide Gottesdienste beginnen jeweils um 19 Uhr. Bis in den November des Jubiläumsjahres erstreckt sich der bunte Reigen der Veranstaltungen. "Da dürfte für Jeden etwas dabei sein", waren sich die Mitglieder des Arbeitskreises bei ihrem jüngsten Treffen sicher. Sie hoffen auf große Resonanz bei der Bevölkerung.





Eine Auswahl aus dem Programm:



Vortrag Über Katharina von Bora - die Ordensfrau heiratete mit 26 Jahren Martin Luther - spricht Pfarrer i.R. Reinhard Wolf am Samstag, 18. Februar, beim Senioren-Café im Gemeindehaus der Friedenskirche. Sein Vortrag beginnt um 14.30 Uhr.



Bibelwoche Mit Texten aus der Heiligen Schrift, die für das Reformationsgeschehen von entscheidender Bedeutung waren, befasst sich eine ökumenische Bibelwoche. Zu den einzelnen Gesprächskreisen treffen sich Interessenten jeweils um 19.30 Uhr, und zwar am 21. und am 28. März im evangelischen Gemeindehaus Geroda sowie am 23. und am 30. März im katholischen Pfarrheim Schondra.



Osternacht "Luther heute" lautet der Titel eines Abends am Ostersamstag, 15. April, in der Friedenskirche Bad Brückenau. Hinter dem recht simplen Motto versteckt sich eine Zeitreise von Martin Luther ins 21. Jahrhundert. Traditionell wird in der Osternacht ein Theaterstück in der Friedenskirche gespielt. Die Aufführung wird am Samstag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr in Geroda wiederholt.