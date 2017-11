75 Weihnachtsmänner bringen Ständchen dar

Bei der traditionellen Weihnachtswette am Weihnachtsmarkt rund um das Wildfleckener Rathaus hatte Sebastian Hauke, Betreiber des Rewe-Marktes in Wildflecken, mit dem Wildfleckener Musikzug gewettet, dass dieser es nicht schafft, 50 Weihnachtsmänner zusammen für ein Ständchen auf dem Rathausplatz zu versammeln.



Doch die Musiker nahmen die Herausforderung dankbar an und kamen auf die stolze Zahl von 75 Teilnehmern im Weihnachtsmann-Kostüm. Dirigent Ralf Gundelach hatte sich für die Wette sogar als dirigierender Elch verkleidet. Stimmgewaltig brachte der Musikzug sein Ständchen zu den Klängen des legendären deutschen Songs "Freiheit" dar. Die zahlreichen Zuschauer auf dem Rathausplatz staunten nicht schlecht. Als Wetteinsatz gab es im Anschluss eine Geldspende für den Verein.



Am Sonntag, 10. Dezember, um 16.30 Uhr bietet der Musikzug übrigens festliche Bläsermusik zum Advent in der Wildfleckener Pfarrkirche. Unter dem Motto Religion und Freiheit. Im Anschluss findet eine Adventsfeier im Proberaum statt.