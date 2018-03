289 Euro aus Bad Brückenau für die Aktion "Solibrot"

Der katholische Frauenbund leistet damit einen konkreten Beitrag zur Solidaritätsarbeit. Der Obst- und Gartenbauverein Bad Brückenau stellte das Backhaus und die Helfer zur Verfügung.



Am Samstagmorgen wurden die Brote im Backhaus bei winterlichen Temperaturen gebacken. Im Anschluss an die Gottesdienste in der katholischen Stadtpfarrkirche wurden am Wochenende insgesamt 60 Brote verkauft. Als Erlös konnten 289 Euro an Misereor überwiesen werden.



Mit diesem Erlös wird das Projekt "Mädchen auf der Straße: Neue Perspektiven für die Ärmsten" in Kenia unterstützt. Ziel dieses Projektes ist es, Mädchen und junge Frauen von der Straße zu holen und ihnen Unterkunft, Geborgenheit und den Zugang zu Schule und Berufsausbildung zu ermöglichen.



Das Vorstandsteam des Frauenbundes bedankt sich auf diesem Wege noch mal herzlich beim Obst- und Gartenbauverein und allen Beteiligten, insbesondere bei den Bäckern Winfried Bott und Siegfried Wiesner.