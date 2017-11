150 Dienstjahre im Reha-Zentrum Klinik Hartwald

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden Erika Leuber (Serviererin), Petra Kömpel (Küchengehilfin), Michael Zirkel (Helfer im Gartenbau), Ljubow Leonhardt (Küchengehilfin), Karin Jordan (Gesundheits- und Krankenpflegerin) und Dagmar Reppert (psychologisch-technische Assistentin) geehrt. Stefanie Leitsch, Kaufmännische Direktorin, und Prof. Dr. med. Christoph Reichel, Ärztlicher Direktor, gratulierten den Jubilaren ganz herzlich.



Mit hoher Flexibilität und Einsatzbereitschaft haben sich die Kolleginnen und Kollegen in ihrem Berufsleben den laufenden Veränderungsprozessen gestellt und somit ganz wesentlich zum Erfolg des Reha-Zentrums beigetragen, hieß es in einer Pressemitteilung.



Der Gratulation schlossen sich Petra Reens (Personalratsvorsitzende) und Gertrud Günther (stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte) mit Dank und Anerkennung an.