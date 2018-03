Bad Bocklet: Brand im Dachgeschoss einer Garage

Gegen 14.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand im Dachgeschoss einer Garage in der Windheimer Straße in Bad Bocklet gerufen. Aufgrund der Nähe zum dazugehörigen Einfamilienhaus wurde in Absprache mit der integrierten Leitstelle Schweinfurt entschieden, sofort die Drehleiter der Feuerwehr Bad Kissingen nach zu alarmieren.



Die örtliche Wehr aus Bad Bocklet, die zuerst vor Ort war, nahm die Brandbekämpfung über die Zugangstreppe mit einem Atemschutztrupp auf und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, so dass für das Wohngebäude zu keiner Zeit die Gefahr des Übergreifens bestand. Rasch wurde auch klar, dass sich keine Personen im Dachgeschoss befinden.



Die in kurzer Folge eintreffenden Feuerwehren aus Großenbrach, Aschach, Steinach und Hohn unterstützten mit Atemschutzgeräteträgern. Die Drehleiter der Feuerwehr Bad Kissingen musste nicht eingreifen. Weitere Atemschutzgeräteträger wurden mit den Feuerwehren aus Windheim und Reichenbach noch nachalarmiert.



Unterstützt wurde der Einsatzleiter der Feuerwehr Bad Bocklet, Raphael Langer, von Kreisbrandinspektior Ronald Geis und Kreisbrandmeister Steffen Kiesel. Die Feuerwehren waren mit mehr als 60 Einsatzkräften vor Ort. Darüber hinaus waren auch Kräfte von Rettungsdienst, Polizei und Stromversorger im Einsatz. Alexander Marx