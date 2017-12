B 287 drei Stunden gesperrt

Ein aus Richtung Bad Kissingen kommender Pkw-Fahrer überschätzte offenbar seine Geschwindigkeit und sein Fahrvermögen. Auf der nassen und rutschigen Straße kam er kurz nach der letzten Kurve zwischen Bad Kissingen und Nüdlingen auf die Gegenfahrbahn und prallte in Höhe der Waschanlage in einen entgegenkommenden Traktor. Durch die Wucht des Aufpralls brach bei dem landwirtschaftlichen Gerät die Vorderachse.



Traktor landete in Böschung

Während der verunfallte Pkw auf der Straße stehenblieb, rutschte der Traktor noch etwas weiter und blieb dann schräg im Straßengraben zur abfallenden Böschung liegen. Gehalten wurde der Bulldog nur durch den mitgeführten Anhänger, der noch auf der Straße stand. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Nüdlingen und Bad Kissingen sicherten das Gefährt vor einem Absturz an der dort etwa vier Meter hohen Böschung, erst dann konnte der Anhänger abgehängt werden.

Inzwischen hatte auch die Freiwillige Feuerwehr Winkels am Ortsausgang von Nüdlingen die B 287 komplett gesperrt, denn aus den beiden Fahrzeugen traten erhebliche Mengen Kraftstoff aus, so dass die Straße vollflächig verunreinigt war. Die beiden alleine beteiligten Fahrer wurden nur leicht verletzt und konnten das Krankenhaus gleich wieder verlassen.

Viel länger dauerte die "Behandlung" der total demolierten "motorisierten Patienten". Während der Pkw noch auf einen Abschleppwagen gezogen werden konnte, war zur Bergung des Traktors ein aus Bad Neustadt angeforderter Autokran nötig. Die geschätzten Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich auf rund 25 000 Euro. Auch die Reinigung der Straße durch eine aus Schweinfurt beorderte Fachfirma nahm einige Zeit in Anspruch, so dass der Verkehr durch die eingesetzten Feuerwehren aus Winkels und Nüdlingen für mehr als drei Stunden großräumig umgeleitet werden musste.