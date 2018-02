Autos aus der Kissinger Innenstadt rausgelotst

Für Verwunderung bei Autofahrern sorgte am Wochenende ein Umleitungsschild wegen einer Straßensperrung in der Innenstadt. Am Samstagnachmittag wurde die Ecke Maxstraße und Theresienstraße für den Verkehr gesperrt. Grund waren Bauarbeiten an Versorgungsanschlüssen. Eigentlich wurde der Verkehr über den Parkplatz Bräugasse sowie über die Bachstraße und Spitalgasse geleitet. Autofahrer, die über die Schönbornstraße die Innenstadt anfuhren, kamen allerdings gar nicht so weit - zumindest, wenn sie sich an die aufgestellten Hinweisschilder hielten. An der Ludwigsbrücke schickte sie ein Verkehrszeichen in Richtung Au, was einen im Vergleich zu den anderen Routen doch erheblichen Umweg darstellte. Immerhin durfte laut dem Hinweis der Lieferverkehr noch bis zur Fußgängerzone vorfahren. Wenn es sich nicht um einen Schildbürgerstreich handelte, was sollte die Umleitung also bezwecken? Rathaussprecher Thomas Hack klärt auf: "Es war ein bisschen ein Lapsus." Die Umleitung über die Au war nicht für gewöhnliche Pkw, sondern für Fahrzeuge über acht Meter Länge gedacht. Die hätten nämlich nicht die beengten Umleitungen in der Innenstadt passieren können. Nur: Aus der Beschilderung ging das so nicht hervor. "Das hätte man deutlicher machen können", entschuldigt Hack.