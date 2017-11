Das ist eine gemeinsame Initiative von Die Zeit, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. Dieser Aktionstag für das Vorlesen findet seit 2004 jedes Jahr am dritten Freitag im November statt.

Er setzt ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens. Ziel ist es, Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken und Kinder bereits früh mit dem geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt zu bringen.



Angelika Martin, die Verantwortliche für die Gemeindejugendarbeit von Burkardroth, konnte diesmal als Vorleserin gewonnen werden und las aus dem Buch von Susanne Preußler-Bitsch "Die Kleine Hexe - Ausflug mit Abraxas", das sich anlehnt an den Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler. 17 Kinder waren der Einladung des Büchereiteams gefolgt.



Gespannt lauschten sie der Vorleserin und sorgten sich um die kleine Hexe, die sich auf die anstehende große Hexenprüfung vorbereitete. Und dabei ging so einiges schief: Erst regnete es Buttermilch, dann zaubert die kleine Hexe auch noch ihren Besen entzwei. Auf dem Weg in die Stadt sorgte sie dann für jede Menge Trubel. Die im Buch von Daniel Napp gezeichneten Bilder wurden den Kindern mit einem Beamer an die Wand des Pfarrheims gezaubert, und trotzdem blieb genug Raum für die Entfaltung der eigenen Fantasie.



Schließlich bekamen die Kinder die Möglichkeit, ihre eigenen Raben aus buntem Papier zu schneiden und zusammenzubasteln. Begeistert präsentierten sie dann ihren Abraxas, den sie stolz nach Hause mitnehmen durften.