Aus Hobby wurde ein Beruf

Ein erster Vorschlag





Sozialpädagogik studiert



Die Marktgemeinde Burkardroth eine neue Jugendpflegerin: Sozialpädagogin Angelika Martin (28) aus Oberbach stellte sich jetzt als Nachfolgerin von Laura Wilm dem Gemeinderat vor und überraschte das Gremium gleich mit einer ersten Idee.Unter dem Dach des Vereins "Pro Jugend im Landkreis Bad Kissingen", der seit sieben Jahren den Landkreis-Kommunen qualifiziertes hauptamtliches Fachpersonal für die Jugendarbeit zur Verfügung stellt, steht Martin seit Anfang Juli der Marktgemeinde für wöchentlich zwölf Stunden zur Verfügung.Für ihren ersten konkreten Vorschlag, in der Stangenrother Schule einen Jugendraum einzurichten, um den dortigen Jugendlichen unter ihrer Aufsicht einmal wöchentlich ein Treffen zu ermöglichen, fand sie in der Gemeinderatssitzung spontane Unterstützung bei Ortssprecher Steffen Hanft. Doch Bürgermeister Waldemar Bug (ödp) sah sich in seiner Gesamtverantwortung für alle zwölf Ortsteile genötigt, Martins Einsatzfreude etwas zu bremsen. "Wenn sich unsere Jugendpflegerin bei nur zwölf Wochenstunden zeitlich zu sehr in Stangenroth engagiert, mindert dies ihre Einsatzmöglichkeit in anderen Ortsteilen." Es sei naheliegend, dass Schwerpunkte in der Jugendarbeit gesetzt werden müssen, gab der Bürgermeister zu bedenken. Doch sollte deren Notwendigkeit im Einzelfall besprochen und in einer anderen Ratsversammlung gesondert besprochen werden.Angelika Martin schloss 2013 ihr Studium an der Fachhochschule Würzburg/Schweinfurt als staatlich anerkannte Sozialpädagogin mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendbildung ab. Schon vor und während ihres Studiums hatte sich Martin ehrenamtlich im KJG-Oberbach sowie in der Leiterrunde der Ministranten engagiert und bringt sich noch heute als Zirkus- und Hochseilgartentrainerin in verschiedene Projekte ein. "Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht." Neben ihrer Arbeit für den Verein "Pro Jugend", den sie auch im Projekt Kissinger Kinderbus KIKIBU unterstützt, arbeitet Martin in der Jugendbildungsstätte am Volkersberg in der Zirkuspädagogik und im Zirkus Schnipp.Als Jugendpflegerin der Marktgemeinde Burkardroth will die Sozialpädagogin künftig allerdings nicht nur Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche sein, sondern auch für ratsuchende Eltern und alle in der Jugendarbeit engagierten Einwohner. Kontakt: Angelika Martin, Mobil: 0175 4300706, Email: angelika.martin@projugend-kg.de