Aus Hawaii direkt nach Bad Kissingen

Schnauzbart, Jeans und Cowboyhut - so kennt man ihn aus den Doku-Soaps "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" und "Die Reimanns - ein außergewöhnliches Leben". Konny Reimann gilt nicht zuletzt dank privater Fernsehsender als "Deutschlands bekanntester Auswanderer". Am 18. Juni wird er die Offroad-Messe "Abenteuer & Allrad" in Bad Kissingen besuchen und im Rahmen eines Gastaufritts für eine Gesprächsrunde und Autogrammwünsche zur Verfügung stehen.



Dafür wird Konny Reimann direkt aus Hawaii anreisen. Dort lebt der Auswanderer mit seiner Familie seit dem Jahr 2015.



Es war in 2004, als Konny Reimann mit seiner Frau Manuela und den beiden Kindern von Hamburg aus in die Vereinigten Staaten auswanderte, sich in Gainesville im Nordosten von Texas niederließ und auf einem Seegrundstück "Konny Island II" errichtete, ein Ferienresort mit mehreren Gästehäusern. Begleitet stets von einem Kamerateam von RTL.



Im Anschluss folgte die Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer", die Konny Reimann einem Millionenpublikum bekannt machte, und im Dezember 2013 schließlich startete die erste Staffel der Soap "Die Reimanns - ein außergewöhnliches Leben". 2015 siedelten die Reimanns dann nach Hawaii über und errichteten dort ein weiteres "Konny Island". In den vergangenen Jahren sind zudem mehr als ein Dutzend Do-it-yourself-Filme für Camper erschienen, die regelmäßig auf Messen und Ausstellungen gezeigt werden.



Heute ist Konny Reimann nicht nur eine Fernsehpersönlichkeit, sondern auch eine Werbe-Ikone. Spots für Lebensmittelkonzerne und Baumärkte flimmern täglich über deutsche Bildschirme.

Erstmals seit langem wird Konny Reimann in Deutschland nun wieder auf einer öffentlichen Veranstaltung zu sehen sein. "Wir stehen seit vielen Jahren in engem Kontakt mit Konny und freuen uns sehr, dass wir ihn anlässlich des Jubiläums 20 Jahre Abenteuer Allrad nun endlich davon überzeugen konnten, für einen Auftritt auf der größten Off-Road-Messe der Welt extra aus Hawaii nach Deutschland zu reisen", sagt Marketingleiter Thomas Schmitt vom Veranstalter pro-log GmbH.