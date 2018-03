Aus dem Alltag eines Politikers

Zum wiederholten Mal besuchte ein Abgeordneter, in diesem Jahr Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner, die Berufsfachschulen für Altenpflege und Altenpflegehilfe (bfz gGmbH) in Bad Kissingen.Im Rahmen des Projekts "Tür auf - Abgeordnete schenken eine Unterrichtsstunde" wurden alle Abgeordneten des Bayerischen Landtags eingeladen, im Stimmkreis vor Ort eine Schule zu besuchen und eine Unterrichtsstunde zu einem Thema ihrer Wahl zu gestalten. Organisiert wurde dieser Aktionstag vom Verband Bayerischer Privatschulen, dem Katholischen Schulwerk in Bayern und der Evangelischen Schulstiftung in Bayern.Ziel des Projekts ist es, durch den direkten Kontakt mit einem Landtagsabgeordneten das staatsbürgerliche Interesse der Schüler anzuregen und sie in einen Dialog mit aktuellen Themen zu bringen.Nach einer kurzen Vorstellung seiner Person, schilderte Sandro Kirchner zunächst den üblichen Arbeitsalltag eines Abgeordneten zwischen parlamentarischen und regionalen Aufgabenbereichen.Die Weiterentwicklung der Region liegt ihm besonders am Herzen. Viele Zwischenziele konnten schon erreicht werden, so Kirchner: vom Ausbau der digitalen Infrastruktur über die institutionelle Förderung des Zentrums für Telemedizin oder das Haus für Gesundheitsmanagement mit dem Institut für Kurortmedizin im Rahmen der Behördenverlagerung. Gerade auch als Bildungsregion biete der Landkreis Bad Kissingen alle Schulformen und Weiterbildungsmöglichkeiten an, beispielsweise auch Sprachkurse über Bildungsträger wie die bfz gGmbH.Besonders spannend für die zukünftigen Altenpfleger waren aber natürlich Sandro Kirchners Ausführungen zur Arbeit im Ausschuss für Gesundheit und Pflege und so entwickelten sich Unterrichtsgespräche über Themen wie den Personalschlüssel in der Pflege, die Motivation der Schüler für die Berufswahl sowie die Schwierigkeiten im Beruf. Auch privat ließ Sandro Kirchner manches durchblicken und vermittelte durch persönliche Erfahrungen auch großes Verständnis für die Anliegen der Schüler.Unter www.politikmachtschule2018.de kann auch der Film zur Unterrichtsstunde angesehen werden.