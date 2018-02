Aus alt mach neu: eine zweite Chance für die Milchtüte

Nicht nur spielen macht Spaß, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit. Den Beweis tritt in diesem Jahr das Team des Kissinger Kinderbusses (KiKiBu) an. 2018 rollt der KiKiBu unter dem Motto "Upcycling" durch den Landkreis. Eine zweite Chance für die Milchtüte Kreativ will das KiKiBu-Team mit den Kindern aus Verpackungsmaterialien, die üblicherweise in den Müll wandern, Neues, Schönes und Brauchbares gestalten. Scheinbar wertloser Abfall wird so zu einem tollen, neuen Produkt. Von dem gelben Plastikei, über Eierkartons bis hin zu Kronkorken und Kartonagen wird alles verbastelt. So können sich die Kids nicht nur mit dem Material, sondern auch mit ihrer Umwelt bewusst auseinandersetzen.Neben dem "Upcycling" steht bei dem offenen Spielangebot wie gewohnt das freie und selbstbestimmte Spielen im Vordergrund. Dabei können die Kinder eigene Ideen entwickeln und haben Zeit, ohne ein bestimmtes Ziel spielen zu können. Natürlich hat der KiKiBu das übliche Spieleinventar wie Riesenlego, Fahrzeuge, Vier- Gewinnt, Diabolos und vieles mehr mit an Bord.Die ersten KIKIBU-Termine stehen auch schon fest: Los gehts am Freitag, 9. Februar, in der Schulturnhalle Bad Bocklet. Die weiteren Termine sind am: Mittwoch, 7. März in der Mehrzweckhalle Oberbach; am Freitag, 23.3. in der Rhönfesthalle Stangenroth; am Mittwoch, 4. April in der Turnhalle der Kinderkiste Diebach; am Freitag, 6.4. in der Turnhalle Poppenlauer; am Freitag, 20.4. im Bürgerhaus Geroda; am Freitag, 4. Mai in der Mehrzweckhalle/Sportzentrum Münnerstadt und am Mittwoch, 9.5. in der Schulturnhalle der Grundschule Oberleichtersbach.Wissenswertes zum KiKiBu: Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren sind (soweit die Uhrzeit nicht anders angegeben) von 14 bis 17 Uhr eingeladen zum Spielen, Basteln und Toben. Die Kinder dürfen jederzeit kommen und gehen, der Besuch ist an die Erlaubnis der Eltern gebunden, es bedarf keiner Anmeldung und die Aufsichtspflicht bleibt bei den Eltern. Beim Mitmachen entstehen den Eltern und Kindern keine Kosten. Der KiKiBu ist ein Angebot von ProJugend im Landkreis Bad Kissingen e.V. im Auftrag des Landkreises Bad Kissingen. Ausführliche Informationen oder kurzfristige Terminänderungen werden hier bekannt gegeben. Im Halbjahresturnus wird ein Fahrplan für die Spielbuseinsätze veröffentlicht. Bei Interesse, Fragen oder Anregungen melden Sie sich gerne bei: Tina Metz, Tel: 01512 5843796 Mail: tina.metz@projugend-kg.de oder Angelika Martin, Tel: 0175/ 4300706 Mail: angelika.martin@projugend-kg.de