Aschach: Ein Löwe stand im Mittelpunkt des Vorlesetags

Die älteste aktive Leserin, Erika Schumann - aus Bad Bocklet las für die Jüngsten. 22 Kinder, teilweise mit ihren Müttern, fanden sich in der Bücherei ein. Erika Schumann hatte ein Buch für die Kinder ausgesucht, dass früher schon ihre Tochter liebte: "Der glückliche Löwe" von Louise Fatio.



In dem Buch lebt der glückliche Löwe nicht etwa in Afrika, sondern in einem kleinen Stadtzoo. Er ist glücklich und zufrieden, denn er bekommt Besuch von vielen netten Leuten. Und er hat sogar einen richtigen Freund, den kleinen Franz. Als eines Tages das Gehege offen steht, macht der glückliche Löwe einen Spaziergang durch die Stadt. Aber jetzt haben die Leute plötzlich Angst vor ihm. Warum nur? Doch sein Freund Franz kann die Situation retten.

Durch ihre gekonnte Erzählweise brachte Erika Schumann die Kinder dazu, der Geschichte gebannt zu lauschen. Unterbrochen durch Fragen an die kleinen Zuhörer gelang es ihr, die Kinder auf das Abenteuer des Löwen mitzunehmen. Selbst die Jüngsten verfolgten die Geschichte gespannt. So wurde die Vorleserin für die schöne Geschichte und ihren tollen Vortrag von den Kindern mit viel Applaus belohnt.



Im Nachgang zur Vorlesestunde bastelten die Kinder Löwen-Stifteboxen aus leeren Getränkekartons