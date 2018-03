Annette Hellmich stellt neue Werke aus

In der Hauer'schen Galerie in der Postagentur in Bischofsheim ist eine neue Ausstellung eröffnet worden. Die Künstlerin Annette Hellmich aus Oberfladungen zeigt ihre neuen Werke. Bereits zum zweiten Mal zeigt Hellmich einen Teil ihrer Arbeiten einer interessierten Öffentlichkeit in der Hauer'schen Galerie, die mittlerweile seit 2013 besteht. In der aktuellen Ausstellung hat sie das Thema "Natur Pur" gewählt. Auch hier hat sie wieder die Bandbreite von naturalistisch bis abstrakt ausgelotet und auf Form und Farbe reduziert.



Neue Techniken, persönliche Note

Die Kreativität von Annette Hellmich findet sich auch in der Entdeckung und Anwendung neuer Techniken wieder. Dem Holzschnitt, ihrer Lieblingstechnik, bleibt sie aber treu. Neben den Holzschnitten zeigt sie in der Ausstellung Acrylbilder, Prägungen und Kaltnadelradierungen. Die Verwendung von handgeschöpftem Papier als speziellen Hintergrund zeigt die persönliche Note der Künstlerin und prägt ihren eigenen Stil.

Die Werke von Annette Hellmich sind bis Ende Mai im Nebenzimmer der Postagentur in der Ludwigstraße 32 in Bischofsheim zu besichtigen. Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17.15 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 14 Uhr und an jedem Samstag von 9 bis 12 Uhr. bem