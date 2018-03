An der Sinnberg-Grundschule hieß es Abschied nehmen

In der Mensa verabschiedeten die Schulleitung und das Kollegium die Verwaltungsangestellte Iris Scheit und die Lehrerin Rosy Demmer in den Ruhestand. Rektor Karl-Heinz Deublein und Konrektorin Sibylle Hartung zeichneten zunächst den Lebens- und Berufsweg der Garitzerin Iris Scheit auf, die seit April 2000 an der Grundschule der Großen Kreisstadt tätig war. Besonders hervorgehoben wurden ihre ruhige und freundliche Art beim Umgang mit Menschen und die gewissenhafte Erfüllung der anfallenden Arbeiten einer Schulsekretärin. Durch den gekonnten Einsatz des PC wurde Frau Scheit zu einem "Dolmetscherprofi", der Eltern diverser Nationalitäten und Sprachen Fragen beantwortete und Informationen in ihrer Heimatsprache übermittelte.



Die Laudatio für die langjährige Kollegin Rosy Demmer wurde mehrmals durch den gemeinsam gesungenen Song "Die Rosy geht nun in Pension" mit Gitarrenbegleitung durch den Schulleiter musikalisch erweitert. Nach Einsätzen in Schondra und Hammelburg wirkte Rosy Demmer fast 33 Jahre in Bad Kissingen. Sie war eine der ersten Lehrerinnen, die mit Kindern mit Migrationshintergrund arbeitete und ihnen die deutsche Sprache beibrachte. Dabei half vor allem die Begeisterung für den Kunstunterricht, wo die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen konnten. Demmers kreative Ideen trugen maßgeblich zur Verschönerung der Gänge im neuen Schulhaus bei. Gelobt wurden auch die herzliche und jahrelange Betreuung der Europäischen Freiwilligen und der Einsatz im Vorstand des Fördervereins

.

Die beiden Ruheständlerinnen bewiesen ihren Ruf als Künstlerinnen durch die schnelle Zeichnung von Begriffen, die erraten werden mussten. Dank und Anerkennung zollten auch die Kollegen.

Horst-Günter Ziegler