Alles auf Anfang

Sein aktuelles Bühnenprogramm dreht sich um den Ausbruch aus der digitalen Welt von Facebook,

Twitter und Spiegel-Online. Die Veranstaltung beginnt um 19. 30 Uhr.



Der Komiker Sebastian Pufpaff stellt sich und seinem Publikum im Kurtheater viele Fragen und spricht seine Zuhörer direkt an: "Der Schein regiert die Welt, ob als Zahlungsmittel oder Fassade. Das Wir ist zum Ich verkümmert und fristet sein Dasein in den digitalen Legebatterien von Facebook, Twitter und Spiegel-Online.



Doch wir sind anders. Wir wissen Bescheid. Noch sind wir wenige, doch wir werden mehr. Schon mit der Entscheidung, sich eine Live-Show ansehen zu wollen, brechen Sie aus. Ich verspreche Ihnen alles und garantiere für mehr. Wir lachen uns tot um kurz darauf wieder aufzuerstehen. Vergessen Sie den Sinn des Lebens, denn wir bauen uns unsere eigene Welt.



Sie fragen sich, wovon das Programm handelt? Woher soll ich das wissen. Bin ich Gott? Ja, bin ich. Sie aber auch. Sind Sie bereit?" Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/8048-444 und unter E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.



Die weiteren Veranstaltungen des Bad Kissinger Kabarettherbstes im Überblick:

Lizzy Aumeier, "Ja, ich will!": Freitag, 17. November, 19.30 Uhr im Kurtheater.

Ole Lehmann, "Homofröhlich!": Samstag, 25. November, 19.30 Uhr Max-Littmann-Saal.