Abtauchen vom Alltag

Pünktlich zu Ostern wird der "Dreiklang" im Luitpoldpark mit der mediterranen

Kneipplandschaft, dem Barfußlabyrinth und dem Klanggarten in Betrieb genommen.

Auch die Brunnen im Kurgarten sprudeln wieder.

Gäste und Einwohner können pünktlich zum Osterwochenende den

"Dreiklang" im Luitpoldpark für eine Auszeit vom Alltag nutzen. Die mediterrane

Kneipplandschaft bietet Kneipp-Begeisterten mit einem geräumigen

Wassertretbecken, den verschiedenen Armbädern und vielen Sitzgelegenheiten die

Möglichkeit, sich bewusst mit der Lehre von Sebastian Kneipp auseinanderzusetzen

und sich ihrer Gesundheit zu widmen. Bis zu den Eisheiligen Mitte Mai ist die

Winterbepflanzung mit Kiefern, Pinien und Yucca-Palmen zu sehen. Danach sorgen

Olivenbäume, Palmen und Duftkräuter für südländisches Ambiente.

Die Fachkräfte der Kurgärtnerei der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH richten

das Barfußlabyrinth bis Ostern für Gäste und Einwohner her. Der Boden ist mit Gras,

Sand, Rindenmulch, Kies und Holz belegt. Der 500 Meter verschlungene Weg gilt als

Symbol für das Leben mit all seinen Veränderungen und ist vor allem mit nackten

Füßen eine Wohltat für Körper und Seele.

Eine musikalische Auszeit ist im Klanggarten möglich. Mehrmals täglich ertönt

sphärische Musik, die in Liegestühlen oder beim Wandeln um die Klanggartenwiese

gehört werden kann. Die Spielzeiten sind täglich von 10 bis 11 Uhr, 15 bis 16 Uhr

und von 19 bis 20:30 Uhr.

Passend zu Ostern sind auch die Brunnen im Kurgarten in Betrieb genommen worden.