Abschied von Kaplan Reder

Fast drei Jahre ist Paul Reder Kaplan der Pfarreiengemeinschaft "Jesus - Quelle des Lebens" in Bad Kissingen. Am Sonntag steht seine Verabschiedung an, und er wird hier in der Stadtpfarrkirche zum letzten Mal eine Messe zelebrieren. "Ich bin sehr dankbar für die Zeit und konnte wichtige Erfahrungen machen", sagt der 45-jährige. In der Sinnberg Grundschule unterrichtete er beispielsweise in der dritten Klasse Religion. "Mit Kindern Religion zu entdecken ist eine schöne Sache", sagt er. Er sei zwar der Lehrer gewesen, doch habe er selbst viel von den Kindern lernen können. "Kinder haben einen unbedarften Blick, eine gewisse Einfachheit, und der Glaube ist auch einfach", erzählt der Kaplan.



Seelsorger in schwierigen Zeiten

Die intensiven Erlebnisse als Seelsorger bleiben natürlich am meisten hängen. "Den Menschen helfen, über eine schwierige Zeit eine Brücke zu schlagen", sagt er in Bezug auf seine Tätigkeit. Zu seinem Aufgabenbereich neben dem Seelsorgedienst und dem Einsatz an Schulen gehörten auch amtliche Pflichten: Er war als Mitglied in den Pfarrgemeinderäten in Arnshausen, Hausen und Kleinbrach tätig sowie als stellvertretender Vorsitzender der Kirchenverwaltung in den Kirchenstiftungen.



Zusammenhalt in der Gemeinde

Er betont, die Herz-Jesu-Gemeinde hätte großes Potenzial. Dies sei nicht nur auf den Glauben zu beschränken, man könne allgemein positiv in die Zukunft blicken. "Es gibt trotz der Stadtkultur einen ländlichen Zusammenhalt", meint er.



Späte Priesterweihe

Paul Reder ist ein Quereinsteiger in Sachen Priesertum. Er hat mit seinen 45 Jahren ein eher ungewöhnlich hohes Alter für einen Kaplan. Nach seinem Theologiestudium arbeitete er an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Würzburg, erst mit mehr als 40 Jahren wurde er zum Priester geweiht.

Vor seiner Zeit in Bad Kissingen war er als Diakon in Schondra und Oberleichtersbach. Ab September betreut er die Gemeinden in Mellrichstadt, Fladungen und Nordheim. "Bis jetzt hat mich Jesus nur an Orte geschickt, die gut für mich sind und an denen ich gerne arbeite", sagt er. Zur Verabschiedung findet am Sonntag um 17 Uhr ein Gottesdienst in der Bad Kissinger Herz-Jesu Stadtpfarrkirche statt. Anschließend gibt es einen Empfang im Gemeindezentrum. Sandro Wegmann



Werdegang Paul Reder studierte von 1990 bis 1996 in seiner Geburtsstadt Würzburg Theologie. Danach arbeitete er an der Katholisch-Theologischen Fakultät. 2014 wurde er zum Priester geweiht, danach ist er als Kaplan nach Bad Kissingen gekommen. Ab September wird er Pfarrvikar in Mellrichstadt, Fladungen und Nordheim ksw