Zwei Verletzte bei Unfall nähe Münnerstadt auf nasser Fahrbahn

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, befuhr laut Polizei ein 27-jähriger Opel-Fahrer die B 287 von Schweinfurt kommend in Richtung Münnerstadt. Am Schindberg kam er auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve ins Rutschen und drehte sich in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 47-Jährigen, die aus Richtung Münnerstadt unterwegs war. Durch den Aufprall drehten sich beide Fahrzeuge und der Ford kam auf einer Grünfläche zum Stehen.



Beide Fahrer wurden verletzt

Der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungshubschrauber in eine Schweinfurter Klinik geflogen. Die Ford-Fahrerin wurde ebenfalls verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in eine Bad Neustädter Klinik gebracht.



An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren Nüdlingen und Münnerstadt übernahmen die Verkehrsregelung, da auf der Strecke eine Vollsperrung notwendig war.