Zusammenstoß von mehreren Fahrzeugen bei Arnshausen

Am Montagnachmittag befuhren mehrere Fahrzeuge die B286 von Oerlenbach kommend in Richtung Bad Kissingen, berichtet die Polizei.



Als einige Meter vor der Ortseinfahrt Arnshausen ein Fahrzeug nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, konnten zwei Fahrzeuge dahinter noch anhalten. Der dritte Fahrzeugführer bemerkte den stockenden Verkehr zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Diesen schob er durch den Aufprall noch auf das vorderste Fahrzeug.



Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Fahrzeug des Verursachers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.