Ziel ist, den schönen Ort zu pflegen

von BJÖRN HEIN

Auf der Jahreshauptversammlung des Heimat-, Wander- und Gartenbauvereins Aschach e. V. gab die Vorsitzende Herta Müller den rund 40 anwesenden Mitgliedern einen Rückblick auf das vergangene Jahr und blickte auch schon auf die Termine, die in diesem Jahr anstehen.

Von Dieter Büttner, dem Kreisfachberater Gartenbau, war ein Baumschnittkurs abgehalten worden. "Es war in der Praxis eine sehr nasse Angelegenheit, denn Petrus schickte Regen ohne Ende", sagte Müller. Dennoch konnte man bei der Aktion wieder viel Neues hinzulernen. Weiter nahm der Verein am Rosenmontagsball und am 70-jährige Jubiläum des TSV Aschach sowie beim Brückenfest mit Maiandacht und am Rakoczy-Festumzug teil.



Nistkästen mit Kindern gebaut

"Wir haben am Ferienprogramm des Marktes Bad Bocklet teilgenommen und Schulkinder haben Nistkästen gebaut", berichtete die Vorsitzende. Natürlich wurden der Jahreszeit entsprechend auch wieder zahlreiche Arbeiten durchgeführt, wie beispielsweise die Bepflanzung und Pflege der Blumenkästen auf der Aschach-Brücke. "Eine besondere Herausforderung war unser Projekt "Grabmalrestaurierung Aschach", führte Müller weiter aus. "Wir haben dabei das fortgesetzt, was seit Jahren Aschach schmückt und auszeichnet". Der Grabstein von Dr. Michael Werner, Aschacher Ehrenbürger, war in einem sehr bedenklichen Zustand und wurde von Michael Bauer restauriert.

Dabei griff man auf das Angebot der VR-Bank Bad Kissingen "Heimat Fördern" zurück. Einschließlich Spenden konnten so rund 2800 Euro für den guten Zweck beschafft werden.

2. Bürgermeister Andreas Sandwall dankte dem Verein dafür, was er alles geleistet hat: "Trotz des großen Projekts habt ihr noch Gewinn gemacht. Hut ab". Der Friedhof sei dabei ein Schmuckstück, die Restaurierung des Grabmals sorge dafür, dass er auch in Zukunft so schön bleibt. "Ihr macht viel für den Ort", sagte er auch im Hinblick auf die Pflege der Anlagen.

Herta Müller blickte auch auf die Veranstaltungen in diesem Jahr. Heuer feiert der Verein das Jubiläum "50 Jahre Heimat- und Wanderverein Aschach". "Diesen Geburtstag wollen wir am 16. September mit einer Kirchenparade, einem Festgottesdienst und einem festlichen Abend in der Zehnthalle begehen", sagte die Vorsitzende. Dort werden dann die Gründungsmitglieder und alle, die dem Verein seit 50 Jahren die Treue halten, besonders geehrt.



Mehr Wanderer als im Vorjahr

In diesem Jahr wird auch wieder der Rosenmontagsball stattfinden, ebenso wie das Brückenfest. Am Ferienprogramm wird man ebenso wieder teilnehmen sowie Pflegearbeiten an öffentlichen Orten durchführen. "Unser Ziel ist es, unseren schönen Ort auch weiterhin zu gestalten, Gemeinsamkeit und Geselligkeit zu pflegen und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg", so Herta Müller.

Heinz Krausenberger berichtete in Wort und Bild über die Wanderungen. Im Jahr 2016 habe man auf zwölf Wanderungen insgesamt 159 km zurückgelegt, was einer Strecke pro Wanderung von rund 13 km entspricht. Dabei hätten 15 Personen mehr teilgenommen als im vergangenen Jahr. Mit einer Diashow ließ der Wanderwart das Jahr noch einmal Revue passieren.