Yoga im Freien

Ab Dienstag, 9. Mai, findet wöchentlich um 9.30 Uhr ein Yoga-Kurs mit der Yogalehrerin Christiane Glöckler im Luitpoldpark statt. Eine Stunde lang können Interessierte unter freiem Himmel ihre körperliche und geistige Gesundheit stärken. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr an der Tourist-Information Arkadenbau.Im Zuge der Positionierung im Gesundheitstourismus hat sich Bad Kissingen auf mentale Gesundheit und gesunden Lebensstil fokussiert. Mit "Yoga im Park" erweitert die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH ihr Angebot in diesem Bereich und bietet Gästen und Einwohnern die Möglichkeit, sich selbst und den Moment bewusst wahrzunehmen und somit ihre körperliche und geistige Gesundheit zu stärken. Die einzigartigen Parkanlagen wie der Luitpoldpark bieten dafür das geeignete Ambiente. Das Angebot "Yoga im Park" kann als Einzelangebotwahrgenommen oder als möglicher Programmpunkt in die neu zu erarbeitenden Pauschalen im Bereich des Gesundheitstourismus eingebunden werden. Zusammen mit der erfahrenen Yogalehrerin Christiane Glöckler können Gäste und Bewohner sich eine Auszeit vom stressigen Alltag nehmen und an der frischen Luft zur Ruhe kommen.Christiane Glöckler, ärztlich geprüfte Yogalehrerin BDY und Inhaberin des Studios Yoga Bad Kissingen, beschreibt ihre Kurse so: "Meine Yoga-Stunden unterstützen Teilnehmer dabei, auf achtsame Weise ein Gespür für Körper und Geist zu entwickeln, ganz ohne Druck und Leistungsgedanken geben sie Raum zur Selbstwahrnehmung. Atem- und Körperübungen schulen die Wahrnehmung für den eigenen Körper, für das eigene Sein. Eine geführte Tiefenentspannung zum Abschluss schenkt innere Ruhe und Erholung."An dem einstündigen Kurs im Luitpoldpark können sowohl interessierte Anfänger als auch Fortgeschrittene teilnehmen, da die Yogastunden nicht aufeinander aufbauen und individuell an die jeweiligen Teilnehmer angepasst werden.Die Kurse finden von Dienstag, 9. Mai, bis Dienstag, 26. September, jede Woche von9.30 Uhr bis 10.30 Uhr statt. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr an der Tourist-Info Arkadenbau. Gemeinsam mit Christiane Glöckler geht es von dort in denLuitpoldpark, wo die Yoga-Stunde stattfindet.Auch bei schlechtem Wetter findet der Kurs statt: Dann geht es gemeinsam in das nur wenige Gehminuten entfernte Yogastudio von Christiane Glöckler.können im Vorverkauf an der Tourist-Information erworben werden. Der Kurs findet ab fünf Teilnehmern statt. Mitzubringen ist lediglich ein Handtuch. Yoga-Matten können vor Ort ausgeliehen werden. Wer eine eigene Yoga- Matte besitzt, kann diese mitbringen. Weitere Info unter www.badkissingen.de sowie unter www.yoga-bad-bissingen.de