Womit sich der Fürstbischof reichlich selbst lobte

Dafür hat er schon seit Jahrzehnten Echter-Inschriften gesammelt. Echter hat im Wesentlichen zu seinem 40. Regierungsjahr 1613 eine Kampagne gestartet, in der er im ganzen Fürstbistum alle Bauten, die in seiner Regierungszeit errichtet worden waren, mit Gedenktafeln versehen wurden.



Der heutige Landkreis Bad Kissingen ist zwar mit großer Mehrheit katholisch, gehörte jedoch nicht zum Fürstbistum Würzburg. Daher gibt es im westlichen Teil des Landkreises keine Echter-Tafeln.



Eberth hat bereits 14 Echter-Tafeln im Landkreis ermittelt. Es sind dies in alphabetischer Reihenfolge: Albertshausen mit einer Tafel an der Kirche ohne Jahresangabe; Aschach mit zwei Wappentafeln, eine aus dem Jahre 1608. Am schwer verfallenen Schloss von Ebenhausen gibt es eine Bauinschrift aus dem Jahr 1603 in einem antikisierendem Stil. In Euerdorf, das dem Domkapitel, nicht dem Bischof unterstand, gibt es zwei Tafeln, die Tafel am früheren Amtshaus ist von 1598, auf der Tafel am Nordportal der Kirche von 1602 ist Echter wenigstens aufgezählt.



Absolute Besonderheit

In der Kirche in Hausen findet man eine absolute Besonderheit, eine Tafel in Latein mit Versen in antiken Distichen. Auch die Kirche in Münnerstadt kann mit zwei Tafeln aufwarten, einer stark verwitterten an der Kirche außen (1602) und einer Gedenktafel in der Kirchevon 1610. In Nüdlingen ist eine Echter-Tafel erhalten, die offenbar später in der Sakristei angebracht wurde.



Im ehemaligen Landkreis Brückenau hat sich bis jetzt nur eine Tafel von 1613 an der Kirche in Oberbach gefunden. In Oberthulba ist eine Tafel in der Pfarrkirche von 1615 erhalten. Auch in Ramsthal ist eine gut renovierte Gedenktafel von 1615 heute in der Kirche aufgestellt.



In Sulzthal gibt es einen sehr frühen Gedenkstein 1581, angebracht an der früheren Dorfmauer, auf dem Echter nur erwähnt ist, eigentlicher Dorfherr war damals Stift Haug in Würzburg. Ebenfalls aus dem Jahr 1615 ist eine Gedenktafel in der Wittershausener Kirche.



Kreisheimatpfleger Eberth bittet um Hinweise auf weitere Gedenktafeln für Julius Echter im Bereich des ehemaligen Landkreises Bad Kissingen unter Tel.: 0971/612 87.