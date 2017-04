Wer war zuerst da? Streit an Tankstelle in Oberthulba eskaliert

Am Mittwoch eskalierte es gegen 9.15 Uhr an einer Tankstelle in Oberthulba (Landkreis Bad Kissingen) ein Streit zwischen zwei Tankstellenkunden.



Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der jüngere der Beiden in der Warteschlange vorgedrängelt - was dem Älteren sauer aufstieß. Im weiteren Verlauf der Streitigkeit kam es zu einer Rangelei zwischen den Männern.



Die gipfelte darin, dass der Jüngere dem Älteren einen Eimer Wasser ins Gesicht kippte.



Gegen die Beiden wird nun Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Schweinfurt erstattet.