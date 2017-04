Wenig Kritik auf Nüdlinger Bürgerversammlung

Die Bürger zeigten an der Arbeit ihrer politischen Vertreter großes Interesse. Rund 80 Nüdlinger kamen in diesem Jahr zu der Bürgerversammlung in der Alten Schule. In guter Stimmung ging Bürgermeister Harald Hofmann (CSU) auf die wichtigsten Baumaßnahmen der Kommune ein. Er berichtete über den Abschluss der Renaturierungsmaßnahme Nudelbach, wo man gegenüber der alten Kläranlage zwei Biberfamlien und drei Biberburgen betrachten könne. Ein Plus für Nüdlingen werde der vorgesehene Biberlehrpfad sein.



Weiter voran gingen die Ausbauarbeiten am DSL-Netz, nachdem Zuschüsse vom Freistaat und vom Bund die Finanzierung erleichterten. Die Gemeinde investierte auch in die Sicherung der Stromversorgung. Unter anderem wurden Trafostationen neu gebaut und ein störanfälliges 20 Kilovoltkabel ausgetauscht.



Fläär war Jahreshöhepunkt

Als gelungen bezeichnete der Bürgermeister die Auswechslung der Fenster im Haus für Kinder und die neu gestaltete Fassade des Museumsgasthauses Zum Stern. Er erwähnte auch die Prämierung des Wohnhauses von Franz Schäfer (Haardstraße) mit dem Schnitthepper-Preis 2017.



Ein herausragendes Erlebnis sei das "Bayerisch-Preußische Fläär-Fest" im Juli 2016 gewesen, mit dem an die Kriegsereignisse in und um Nüdlingen vor 150 Jahren erinnert wurde. Bürgermeister Hofmann dankte den Mitwirkenden und gratulierte seinem Stellvertreter Edgar Thomas (CSU) sowie Oberstleutnant Jürgen Bereiter zu der Organisation.



Großprojekt Schulsanierung

Die Bürger wurden über die für vier Gemeinden beschlossenen Maßnahmen der Allianz Kissinger Bogen informiert. Hofmann ging auf das Projekt Kernwegenetz, ein Energiegutachten für ein Nahwärmenetzes im Ortskern, auf das Theaterstück "Rhönkäppchen" und einen Fotowettbewerb für die Jugend ein.



Das sich abzeichnende Großprojekt für die kommenden Jahre ist nach Ansicht Hofmanns die Schlossbergschule. In diesem Jahr stehe die Entscheidung an, ob die Schule generalsaniert oder durch einen Neubau ersetzt werden solle. Eine kleinere Maßnahme betrifft die Busbuchten gegenüber vom Rathaus, die zurückgebaut werden sollen. Außerdem will die Gemeinde eine weitere Fußgängerampel in der Münnerstädter Straße genehmigt bekommen.



Wenig Kritik in der Aussprache

In der Aussprache erhielt man den Eindruck, dass die meisten Bürger mit ihren Vertretern zufrieden waren. Grundsätzliche Kritik wurde nicht geübt. Marcus Lipsius regte an, eine W-LAN-Versorgung im Bereich des Saint-Marcel-Platzes einzurichten. Das Projekt des Freistaates sei im Moment zu teuer, antwortete der Bürgermeister. Auch die weitere Anregung von Marcus Lipsius, die Bürger bei fälligen Anliegerbeiträgen auf die Möglichkeit einer Ratenzahlung hinzuweisen, wurde lediglich zur Kenntnis genommen.



Im Hinblick auf das angesprochene Nahwärmenetz regte Manfred Schäfer an, das Pfarrhaus in die Pläne einzubeziehen, dessen Heizung mehr als 20 Jahre alt sei. Bei der späteren "Feinabstimmung" könnte das realisiert werden, sagte Harald Hofmann. Manfred Schäfer wollte wissen, wie es mit dem Projekt eines Seniorenwohnheims in Nüdlingen stehe. Der Bürgermeister berichtete über eine Einschätzung aus dem Landratsamt, dass es in Nüdlingen keine stationäre Pflege geben werde.



Als ärgerlich wurde von mehreren Anwesenden das unzulässige Parken auf Gehwegen hingewiesen. Ältere Bürger oder Frauen mit Kinderwagen müssten häufig auf die Straße ausweichen. Es wurde darauf hingewiesen, dass solche Fälle dokumentiert und zur Anzeige gebracht werden sollten.