Weihnachten trifft auf Cuba: Das fetzt

"Den Regentenbau habe ich noch nie so gesehen", sagte Kurdirektor Frank Oette nach dem Eröffnungskonzert zum 18. Bad Kissinger Winterzauber. Tatsächlich: Zeitweise tobte der Max-Littmann-Saal des Regentenbaues und glich einem Hexenkessel.

Mit "Christmas meets Cuba" weckten Klazz Brothers & Cuba Percussion internationale und deutsche Weihnachtslieder zu neuem Leben und gleiches galt wohl für die Zuhörer. Die weltbekannten Weihnachtsmelodien - gepaart mit dem Temperament kubanischer Rhythmen und sinnlichen Jazzharmonien - brachten Stimmung in den Großen Saal zu den über 1000 Zuhörern. Egal, ob man winterliche Weihnacht oder karibische Temperaturen bevorzugt: "Christmas meets Cuba" war Beides!



Schweißtreibende Salsa

Weihnachtliche Besinnlichkeit mit kubanischer Lebensfreude, "Jingle Bells" mit schweißtreibenden Salsagrooves und "Stille Nacht" mit kubanischer Melancholie. Solche Ausdrucksformen variieren von Land zu Land, von Kultur zu Kultur. Besinnliche Weihnacht im heimeligen Wohnzimmer, weihnachtlicher Karneval in der Karibik und die große kubanische Weihnachtstafel mit Familie und Freunden bei "Moros Y Christianos".

"Christmas meets Cuba" war diese weihnachtliche Tradition auf einzigartige Weise. Klazz Brothers, das sind Kilian Forster (Kontrabass), Bruno Böhmer Camacho (Klavier) und Tim Hahn (Drumset). Der Timbalist (kubanisches Trommelpaar) Alexis Herrera Estevez und Elio Rodriguez Luis (Congas) sind Meister des Rhythmus und nennen sich "Cuba Percussion".



Perfektes Zusammenspiel

Im Zusammenspiel mit Cuba Percussion zeigte sich die besondere Vorliebe der Klazz Brothers für lateinamerikanische Klänge innerhalb ihres meisterhaften Wandels zwischen den musikalischen Stilen. Aus der einzigartigen Verbindung von klassisch europäischer Musiktradition mit Elementen des Swing und Latin Jazz und der nahezu unendlichen Vielfalt kubanischer Rhythmen hat das Quintett ein völlig neues Klangbild kreiert. Hinter dem unverwechselbaren dynamischen Sound von Klazz Brothers&Cuba Percussion steht ein hoher künstlerischer Anspruch und größte tonsetzerische Sorgfalt. Auf diese Weise entstehen neue, faszinierende Stimmungen mit viel Freiraum für Improvisation.



Die Solisten

Als "Backgroundchor" fungierte der Chor "Unerhört" aus Coburg, als Gesangssolisten wirkten Maria Markesini und Kenny Wesley mit. Mit bezaubernden Stimmen ausgestattet und gefühlvollen Interpretationen gewannen beide das Publikum. Als Tango-Spezialist war Alexander Pankov mit seinem "Bajan" der dritte Solist im Bunde. Das Bajan ist die osteuropäische Form des chromatischen Knopfakkordeons. Einzigartig die Auslegung des bekannte Tangos "Olè Guapa" zusammen mit dem Bassisten Kilian Förster. Dreh und Angelpunkt für die Melodien war der Pianist Bruno Böhmer Camacho. Völlig ohne Noten intonierte er die Melodien - zuerst klassisch, dann verjazzt.



Musik, die spannend ist

Dabei sprangen die Akteure zwischen besinnlichen, langsamen Melodien und heißen karibischen Klängen hin und her. Mal mit Rhythmusgruppe, mal mit Sängern, mal mit Chor, mal wurden die Zuhörer eingebunden - es blieb immer spannend.

Doch nicht nur Weihnachtslieder erklangen, sondern auch bekannte Hits im Samba-, Bolero- und ChaChaCha-Rhythmus. Die Tänze der Karibik vereinen die Leidenschaft der Menschen für Musik und Tanz. So wurde der "Russische Tanz" aus Tschaikowsky"s "Nußknacker" oder Mozarts "Türkischer Marsch" im karibischen Sound und Rhythmus widergegeben. Jeder Programmpunkt machte dadurch die unbekannten Klänge zu einem speziellen "Aha-Erlebnis". Drei Zugaben mussten die Künstler dem begeisterten Publikum geben. Alles in allem ein überaus gelungener Einstand für den Bad Kissinger Winterzauber. Man darf gespannt bleiben, was noch folgen wird.