Warum wir in Bad Kissingen glücklich sind

Was ist Glück? Viele Menschen im Landkreis Bad Kissingen sind deshalb hier glücklich, weil eine intakte Natur und Landschaft sowie die damit verbundene Lebens- und Wohnqualität eine für sie perfekte Symbiose eingehen. Glück ist in diesem Zusammenhang die innere Zufriedenheit, in diesem Zusammenwirken der Umstände zu leben.



"Das Glück ist im Grunde nichts anderes als der mutige Wille, zu leben, indem man die Bedingungen des Lebens annimmt". So definierte der französische Schriftsteller Maurice Barrès (1862 - 1923) den Begriff "Glück". Das Empfinden von Glück hängt natürlich im Besonderen von den äußeren Lebensbedingungen ab. Dass die Nordbayern glücklicher sind als die Südbayern, dieses Ergebnis liegt wahrscheinlich weniger am Umfeld als an der Umfrage.



Das Lebensumfeld

Aber gehen wir dem Glücksempfinden ein wenig auf den Grund. In einer Großstadt zu leben, mit Verkehrslärm, vielen Menschen und wenig Rückzugsmöglichkeiten, hektischen Abläufen zwischen Familie, Schule, Arbeitsstelle und Freizeit fördert sicherlich nicht die Möglichkeit zum Glücklichsein. Natur und Umwelt, Freunde, die Wohn- und Lebensqualität machen wohl den entscheidenden Grund aus, sich "zufrieden" zu fühlen. Glück hängt sicherlich von den Werten ab, die man für sich selbst definiert, und dem Grad, wie nahe man diesen Werten kommt.



Insofern deckt sich diese Einschätzung mit unserer kleinen Umfrage bei Menschen, die unserer Region leben: Das intakte Lebensumfeld ist der wichtigste Anteil zum Glücklich- ... bzw. zum Zufriedensein. Wir Deutsche sind bekannt dafür, gerne und ständig in der Welt herum zu reisen. Aber: Wir kommen immer wieder gerne heim. Nach Hause. Dahin, wo wir unsere Wurzeln haben. Da können auch die Auswanderer-Soaps im Fernsehen nichts ändern. Wir Deutsche haben tiefe Wurzeln in unserer Heimat und die Rhöner ganz besonders. Das kann man leicht nachvollziehen und überprüfen: Jeder von uns kennt den Kreuzberg, den heiligen Berg der Franken. Sobald wir ein Bild von den drei Kreuzen ins Internet und auf die Facebook-Seite der Saale-Zeitung setzen, "hagelt" es "Gefällt-mir"-Klicks. Allein dieses Bild löst bei jedem Rhöner Glücksgefühle aus, es ist ein Symbol für Heimat, Geborgenheit, Frieden, Ruhe, Entspanntheit, Freunde, Natur und Freude ... Wir sind glücklich, Rhöner zu sein.



Stimmen aus der Region

"Ich habe einen Franken geheiratet - alleine das macht schon glücklich", sagt Romana Bischoff (27), die aus München nach Sulzthal gezogen ist. Ausflüge mit ihrem Mann Jürgen und Hund Dolph in die Natur, Tiere, nette Menschen und schöne Plätze vervollständigten ihr Glück hier.



Glücklich machen Edgar Feuchter das Boxtraining mit Kindern und Jugendlichen, Singen im Gesangsverein, die fränkische Landschaft und Schäufala. Deshalb hat sich der Frankfurter bewusst für Bad Kis singen als Lebensort entschieden.



Warum er hier glücklich ist? Weil er seinen Arbeitsplatz direkt vor der Haustür hat. Andreas Binder ist seit über 25 Jahren Kaminkehrer - viele Jahre in Würzburg, bis er sich 2012 auf eine Stelle in Bad Kissingen beworben hat. Er wohnt in Poppenroth, stammt aus Burglauer und wenn man ihn fragt, was ihn hier sonst noch glücklich macht, dann sagt er: "Ich habe hier die Rhön vor der Haustür. Ich fahre gerne Mountainbike und Rennrad, dafür ist es perfekt." Außerdem sei es für die Kinder nicht schlecht, auf dem Land aufzuwachsen, sagt er und: "Hier in Poppenroth ist der Zusammenhalt gut." Dann lacht er und sagt: "Hier kann man es aushalten."



Der Hausener Walter Lauter ist tiefenentspannt. Das hilft beim Zufriedensein. "Jeder hat hier und da Probleme. Aber in der Summe bin ich glücklich." In seiner Freizeit ist er auf einem seiner Mountainbikes in der Natur unterwegs. In der Rhön, in den Alpen, im verschneiten Norwegen. Trotzdem würde er aus Bad Kissingen nicht wegziehen wollen. "Ich bin hier in der Gegend geboren. Ich habe meine Familie hier. Außerdem ist die Rhön und die Vorrhön eine geile Gegend." Für ihn zählen die wunderschöne Landschaft und die Lage in der Mitte Deutschlands. "Das einzige, was das ganze noch aufwerten würde, wäre eine gescheite Zuganbindung", sagt er lachend.



"Doch, sehr", sagt Priska Kolbeck aus Mitgenfeld ganz spontan auf die Frage, ob sie in der Rhön glücklich ist. "Auf dem Land sind die Werte noch die ursprünglichen. Die Zeit läuft hier langsamer." Als junges Mädchen freilich wollte sie weg, besuchte eine Modeschule in München und gründete in Landshut eine Familie. Die Rückkehr in die Hei mat kam völlig unverhofft durch die Versetzung ihres Mannes. Wohlgefühlt hat sie sich sofort. "Die Familie zählt, jeder kennt jeden", schätzt sie das Gemeinschaftsgefühl. Die Alphornbläser "Schwarze Berge" und ihre Band "Erdgeschoss" machen sie zu einer "restlos glücklichen" Fränkin.



"Uns gefällt es hier wahnsinnig gut, das ist eine unheimlich charmante Gegend", sagt Christine Schikora. Sie stammt aus Bad Neustadt, ihr hat aber schon sehr früh Münnerstadt gefallen. Der Zufall hat sie und ihren Mann nach Münnerstadt gebracht, weil sie dort eine schöne Wohnung gefunden hatten. Inzwischen haben sie eines der bedeutendsten Fachwerkhäuser gekauft und aufwändig saniert. Es sind eben die kleinen Städtchen mit ihren Fachwerkhäuser, von denen es so viele in Unterfranken gibt, die Christine Schikora so gefallen. Und natürlich die Rhön. "Das ist die Art von Landschaft, die für uns Heimat ist." Hier ist sie glücklich und hier will sie bleiben.