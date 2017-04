Vorfreude auf ein Wiedersehen mit Douvres

von STEFAN GEIGER

Besuch aus der Partnergemeinde Douvres-la-Délivrande hat sich für Christi Himmelfahrt angekündigt. Die Vorbereitungen stehen im Mittelpunkt des nächsten Stammtisches des Partnerschaftskomitees am Mittwoch, 5. April. Beginn ist um 20 Uhr im Gasthaus "Zum Hirschen" in Ebenhausen unter der Leitung der Vorsitzenden, Verena Bohl. Außerdem geht es um einen Gegenbesuch im September in die Normandie.



Das Programm für die Begegnung Ende Mai steht in groben Zügen. Die Gäste aus Frankreich werden am Donnerstag, 25. Mai zwischen acht und neun Uhr mit dem Bus ankommen und auf die Gastgeberfamilien verteilt. Nach dem Mittagessen sind ein Besuch der Trimburg und eine Wanderung zum Schreinersch-Haus in Machtilshausen vorgesehen, wo es Abendessen gibt.



Feier in der Kulturscheune

Am Freitag, 26. Mai, steht ein Ganztagesausflug im Programm. "Damit wollen wir alle, die an diesem Tag arbeiten, entlasten", begründet Verena Bohl die Tour, die zunächst zum Point Alpha bei Fulda führt. Geplant sind ein Rundgang und der Besuch des Museums. Nach der Mittagsrast wartet die Wasserkuppe mit Segelflugzentrum und Sommerrodelbahn.



Am nächsten Tag geht es zunächst nach Vasbühl, wo im Rahmen des Dorfjubiläums ein großer Regionalmarkt stattfindet. Ziel ist allerdings Würzburg mit Rundgang in kleinen Gruppen durch die Stadt und hoch zur Festung Marienberg. Sollten unter den Gästen sportbegeisterte Jugendliche sein, so ist als Alternative eine Radtour bzw. ein Tennisturnier, organisiert von Hubert Schott, möglich.



Am Abend wird in der Kulturscheune in Eltingshausen gebührend gefeiert, neigt sich doch der Besuch wieder seinem Ende entgegen. Denn am Sonntag, 28. Mai brechen die Gäste um etwa acht Uhr zur Heimfahrt auf.

"Wir erwarten etwa 30 Personen aus Douvres. 17 haben sich - so die aktuelle Rückantwort - bereits fest angemeldet. Kommen mehr, freuen wir uns natürlich, und wir regeln gerne die Unterbringung", sagt die Vorsitzende voraus. Wer noch Gäste aufnehmen würde, kann sich an sie wenden.



Am 23. September wird in Douvres das Fest der Baronnie gefeiert. "Unsere Freunde gehen fest davon aus, dass wir mit einer Abordnung kommen und das inzwischen dort bekannte und geliebte Kreuzbergbier mitbringen und ausschenken", erzählt Verena Bohl. Es sei zudem möglich ein paar Tage als Urlaub in der Normandie anzuhängen. Sie hofft auf möglichst viele Teilnehmer bei dem Fest mit seinem mittelalterlichen Flair. Wer Interesse hat, wendet sich ebenfalls an sie.



In der jüngsten Ausgabe des Journals "Bonjour Unterfranken" erschien endlich ein Artikel von der letzten Fahrt der Oerlenbacher nach Douvres. Einige Exemplare liegen beim Stammtisch bereit. Den Chansonabend "Heute Abend warte ich auf Madeleine" in Rottendorf besuchten fünf Komiteemitglieder und genossen das Konzert in vollen Zügen.



Im übrigen ist der Stammtisch heute für alle offen. Auch wer nicht Mitglied ist, kann sich unverbindlich informieren.