Von der Bütt zur Reiterswiesener Prinzessin

In der noch jungen Faschingssession fand die Proklamation der Fidelia Reiterswiesen statt. Und hier erhielt Büttenrednerin Lisa Bühner eine würdige Beförderung: Sie ist die neue Prinzessin der Session 2016/ 17.



Mit dem ersten Gardetanz der neuen Session bewiesen die Blauen Husaren wieder ihr Können. Holger Leikam vom Fastnachtsverband Franken ehrte nun verdiente Mitglieder der Fidelia: Jutta Schönwiesner erhielt mit dem Till von Franken die höchste Auszeichnung. Den Verdienstorden 8, die Vorstufe des Till von Franken, darf nun Anja Ehrenberg tragen. Den Sessionsorden bekamen Philipp Back, Sophia Schubert und Katharina Kiesel.



Nachdem Tanzmariechen Lorena Zimmermann ihr Können wieder unter Beweis gestellt hatte, wurde die neue Prinzessin mit dem Spiel "Dingsda" vorgestellt. Moderator Alexander Pusch und fünf Kinder umschrieben Begriffe. Erst nach acht Hinweisen wurde die Prinzessin endlich erraten.



Anschließend übergab Michelle I. die Linsenspitzerkrone an Lisa I. Auch erfolgte die Präsentation des neuen Faschingsordens. Dieser wurde an die neue und alte Prinzessin samt Blumenstrauß übergeben.



Mit einem erstklassigen Zwiegespräch, das von Herrmann und Mathilde, alias Stadtrat Klaus Bollwein und Birgit Schreiber, als Ehepaar vorgetragen wurde, strapazierten sie im vollbesetzten Krone-Saal die Lachmuskeln.

Den Abschluss des gelungenen Abends setzte dann die Prinzengarde mit ihrem schwungvollen Gardetanz.