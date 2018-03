Viele Blüten zu Ostern in Bad Kissingen

Die Mitarbeiter der Kurgärtnerei haben jede Menge Frühjahrsblüher gepflanzt und die Parkwege von Gradierbau bis Südbrücke mit neuem Material aufbereitet und ausgebessert. Die Abteilung Gebäudemanagement der Staatsbad GmbH haben zudem die Brunnen im Kurgarten zum Laufen gebracht.

Damit sich schon bald ein wahres Blütenmeer entfalten kann, haben die Gartenfachleute Tausende von Blumen gepflanzt. Bereits im vergangenen Herbst steckten sie 30 000 Tulpen, die im April ihre volle Blüte entfalten. Etwa 12 000 bunte Veilchen von klein- bis großblütig, 4000 Gänseblümchen in Rot, Weiß und Rosa sowie 1000 Goldlack-Pflanzen wurden zusätzlich in den vergangenen Wochen eingesetzt.

Im Rosengarten Richtung Schweizerhaussteg wurden Kübel mit Frühjahrsblühern wie Tulpen, Narzissen und Hyazinthen auf die Palmenplätze gestellt. Neue Kübel mit Primeln und Zwiebelgewächsen stehen in den offenen Arkaden und im Bereich um Wandelhalle, Kurgarten und Tourist-Information sorgen Schmuck- und Dekorationselemente für richtige Frühlingsstimmung.