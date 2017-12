"Viel mehr als fair"

"Als im August 2000 der 20-jährige Frederic Wielgoss aus Nüdlingen beim Baden in dem peruanischen Urwaldfluss Urubamba von einem Strudel erfasst und seitdem vermisst wurde, initiierten Freunde der Familie einen Spendenaufruf, um die aufwendige Suche nach Frederic im peruanischen Bergregenwald zu unterstützen", mit diesen Worten blickte Frauenring-Vorsitzende Birgit Fischer auf das traurige Ereignis zurück, das in ein beispielhaftes Hilfsprojekt mündete. Mit einer beeindruckenden Power-Point-Präsentation schilderte Dr. Arno Wielgoss, der Bruder des Vermissten, beim Kissinger Frauenring die Anstrengungen seiner Familie, in den vergangenen 16 Jahren langfristige Veränderungen in dem abgelegenen Gebiet Perus zu erreichen. Eine große Zahl interessierter Gäste war der Einladung des Ortsrings in das Hotel Wyndham Garden gefolgt.

Als die Suche nach Frederic erfolglos beendet werden musste, überstiegen die gespendeten Gelder die Kosten. Daraufhin beschloss die Familie Wielgoss, mit diesem Überschuss den Menschen der Region zu helfen. Ende 2000 wurde der Verein "Frederic - Hilfe für Peru" gegründet - ein gemeinnütziger Verein, der 100 Prozent der Spenden für die Projekte verwendet.

"Wir sorgen dafür, dass die Kinder im Urubambatal unterrichtet werden, wir unterstützen die Schulen mit Lehrmitteln und bezahlen Lehrer", so der promovierte Agrarökologe - "dafür haben wir mit den Einheimischen große Schul-Gemüsegärten angelegt, deren Erzeugnisse eine gesunde tägliche Schulspeisung garantieren und auch für regelmäßige Einnahmen der Schulen sorgen." Hier lernen schon die Kinder, nachhaltig zu wirtschaften und die Vorteile einer gesunden Ernährung.

Die Notlage der Bevölkerung im Urubambatal sei zum großen Teil auf die traditionellen Anbauweisen zurückzuführen. Die meisten dort ansässigen Menschen sind aus dem Hochland Perus eingewanderte Kleinbauern, die keinerlei Erfahrung haben, auf empfindlichen Böden Landwirtschaft zu betreiben.

Nicht angepasste Anbautechniken wie Brandrodung und Monokulturen vernichten den tropischen Regenwald, schwankende Weltmarktpreise und fehlende Absatzmöglichkeiten verhindern eine nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung. "Deshalb ermöglichen wir unseren Bauern, sich in speziellen Methoden des ökologisch angepassten Landbaus weiterzubilden", erklärte Wielgoss. Um bessere Chancen auf dem Weltmarkt zu erreichen, setzte sich Arno Wielgoss für ein Fairtrade-Siegel für Kakao bei der Bauernkooperative ein. Wielgoss gründete mit Dr. Frauke Fischer eine eigene Firma mit dem Namen "Peru Puro". Die peruanischen Bauern könnten jetzt selbst als Exporteure auftreten. Frauenring-Vorsitzende Birgit Fischer konnte ein mit 320 Euro gut gefülltes Spendenhaus an Dr. Wielgoss übergeben.



Spendenkonto

Frederic - Hilfe für Peru; IBAN: DE61 7906 9181 0000 0777 71; BIC: GENODEF1NDL - Raiffeisenbank Nüdlingen. red