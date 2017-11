Urlaubsfeeling, Musik und Action beim Sommerfest

In der Nüdlinger Werkstatt der Lebenshilfe e.V. am Pfaffenpfad laufen derzeit die Vorbereitungen auf das Sommerfest auf Hochtouren. Es findet am Samstag, 1. Juli von 13 Uhr bis 20 Uhr auf dem Areal der Werkstatt am Pfaffenpfad statt.

Das Organisationsteam und Werkstattleiter Martin Denninger haben jede Menge Ideen entwickelt. Man spürt förmlich, dass ihnen ihre Arbeit mit behinderten Mitarbeitern Spaß macht. Sie sind "optimistisch, achten auf Inklusion und stellen sich auch heuer wieder auf zahlreiche Besucher ein. Sie setzen darauf, dass die Gesamteinrichtung der Nüdlinger Werkstatt in Augenschein genommen wird. Das Genießen und Gespräche kommen hinzu.



Arbeiten und genießen

Es bietet sich auch ein Besuch des Bistros Café Luna an, das seit zehn Jahren besteht und immer wieder verschönert wurde. "Arbeiten und genießen in gemütlicher Atmosphäre" - so lautet die Devise im Alltag. Besucher können zum Beispiel beim Frühstücken zwischen allerhand Köstlichkeiten wählen.

Beim Sommerfest gibt es aber auch Kaffee und Kuchen, Eisspezialitäten und Grillspezialitäten. Mit einer gemütlich ausgestatteten Terrasse erzeugt es ein wahres "Urlaubsfeeling". Die Nüdlinger Musikanten spielen auf und die Tanzgruppe der Werkstatt für behinderte Menschen zeigt ihr Können.



Basteln und Glitzertattoo

Geboten wird außerdem eine Kinderanimation. Die Mädchen und Jungen können Basteln oder sich glitzernde Tattoos machen lassen. Die Organisatoren hoffen auf zahlreiche Besucher.

Das Café Luna ist von Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr geöffnet; am Freitag schließt es um 15 Uhr. Wochentags sind die Zeiten für das Frühstücken gestaffelt, damit keine Hektik entsteht. ksta