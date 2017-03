Untenrum unbekleidet: Mann entblößt sich in Bekleidungsgeschäft

Ein 58-Jähriger ist am Mittwoch gegen 18 Uhr mit unbekleidetem Unterleib und in Damenschuhen den beiden Verkäuferinnen in einem Bekleidungsgeschäft in der Rudolf-Diesel-Straße in Bad Kissingen entgegen getreten. Der Mann wurde von einer Streifenbesatzung mit auf die Dienststelle der Polizeiinspektion Bad Kissingen genommen.



Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auch am selben Tag im Bereich Haßfurt auffällig geworden. Gegen ihn wird nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt.