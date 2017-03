Unbekannter greift 23-Jährigen in Bad Kissingen an und verletzt ihn

Ein 23-Jähriger ist am Sonntag in Bad Kissingen von einem Unbekannten tätlich angegriffen worden, berichtet die Polizei.



Am Sonntagmorgen, gegen 5.45 Uhr, war ein 23-Jähriger zu Fuß auf dem Heimweg. In der Würzburger Straße kam er an einer Gruppe Menschen vorbei und wurde von einem aus der Gruppe tätlich angegriffen. Der junge Mann erlitt mehrere Schürfwunden. Die Gruppe entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Garitz.



Wer hat diesbezüglich Beobachtungen gemacht? Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Telefon 0971/71490.