Tief im Zauberwald

von GERHILD AHNERT

Tief hinein in Shakespeares Zauberwald ging der Blick des Zuschauers, als sich der Vorhang auftat zur berühmten Ouvertüre zu Shakespeares Sommernachtstraum von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Dass es nicht nach dem Geschmack des 19. Jahrhunderts romantisch oder zauberhaft künstlich und steril werden sollte an diesem Ballettabend mit dem ungarischen Nationalballett Györ, übermittelte schon die fiebrig-flirrende Musik-Einspielung eines leider nicht im Programmheft erwähnten Orchesters. Im durch Lichtwechsel in den verschiedensten Farben glühenden Märchenwald von Bühnenbildnerin Auróra Hajnal Németh ist ständig alles in Bewegung, verwandelt sich eine Situation in die nächste, wird die Traumgeschichte Shakespeares, die er vor über 400 Jahren uraufgeführt hat, mit größter Unmittelbarkeit und Komik erzählt. Mit drehbaren Büschen, oder der genauen Aufteilung der Bühne in den Hintergrund, wo auf einem Blütenblatt das Ruhe- und Liebeslager der Feenkönigin klar abgegrenzt ist von dem Bühnenvordergrund mit seinen grob gezimmerten Bänken für das Menschen- und Handwerkervolk, und mit raffinierter Beleuchtung (Klaus Gärditz, Péter Hécz) waren die drei Ebenen, auf denen Shakespeare seine Handlung angesiedelt hat, klar erkennbar. Doch auch nicht wirklich voneinander abgegrenzt, ganz entsprechend der Welt unserer Träume, wo eins ins andere fließen, wo sich die Feenkönigin in einen Tölpel in Eselgestalt verlieben kann.



Mit sicherem Spürsinn

Die Truppe aus Györ, die in Bad Kissingen auch schon mit abstrakten modernen Ballettabenden oder Crossovers aus klassischem Ballett und modernem Tanztheater gastiert hat, hat sich für diese Produktion bei einer Choreographie des "wohl besten choreografische Geschichtenerzähler der Gegenwart" ("Tanzgeschichte des 20. Jahrhunderts" im Henschelverlag) bedient, Youri Vámos. Der hat als langjähriger Leiter der Truppe der Deutschen Oper am Rhein gezeigt, dass man alte Stoffe auch zu alter Musik zu etwas ganz Neuem, Modernem machen kann. Wie er das macht, konnte man im Kurtheater sehr gut beobachten: Mit sicherem Spürsinn stellte er heraus, wie viel Groteskes es doch zu beobachten gibt, wenn man junge Verliebte, in Beziehungsroutine erstarrte Ehepaare, abenteuerlustige Altehefrauen oder losgelassene Underdogs in ihrem Turtel- und Imponiergehabe beobachtet und das in eine adäquate Körpersprache übersetzt. Da spielen sich Lysander (Artem Pozdeev) und Demetrius (Alexey Dolbilov) vor den sich bewusst desinteressiert gebenden jungen Mädchen Hermia (Tatiana Shipilova) und Helena (Melinda Berzéki) mächtig auf; da kämpfen die frustrierte Feenkönigin Titania (Georgina Szendrei) und der zunächst etwas überforderte Maulheld Zettel in Eselsgestalt (Bálint Sebestyén) um die richtige Stellung für ihren Liebesakt.



Witzig und karikaturenhaft

Da lachte das Publikum auf, wenn eine Bewegungsfolge absolut unerwartet absurd oder witzig oder karikaturenhaft daherkam. Doch schafft es der Choreograph auch, die etwas weniger grob zu zeichnenden Gemütsregungen eindeutig erkennbar werden zu lassen wie die Gekränktheit und Verzweiflung Helenas. Angesichts der prächtigen Kostüme für die Bewohner des Feenwaldes wirken die Menschen mit ihren Alltagsklamotten oder dem coolen Angeber-Biker-Outfit Zettels (Kostüme: Gabriella Györi, Orsolya Baracsi) wie absolute Fremdkörper im farbenprächtigen Feenwald. In dem werden sie herumgeschickt, schikaniert, hinters Licht geführt vom imposanten Feenkönig Oberon (Zoltán Jekli) in goldschimmernder Ganzkörpermaske und durchgehend Respekt einflößender Körpersprache. Schon bei Shakespeare ist sein Gegenspieler der unberechenbare, respektlose und hinterfotzige Kobold Puck, mit Zweitnamen Robin Goodfellow. Aus ihm hat Vámos zwei absolut köstliche Kerle gemacht, die als Puck (Daichi Uematsu) und Robin (Támas Szanyi) fast ständig auf der Bühne sind und mit ihren Streichen, ihrer umwerfend komischen Mimik und grotesken Tanzbewegungen die Zuschauer am Staunen und Lachen hielten und sofort zu Publikumslieblingen avancierten. Die Aufführung sprühte von witzigen, aberwitzigen, absurden Ideen. Und die wurden durch ebenso abwechslungsreiche Tanzfiguren, jeweils dem Charakter der Szene entsprechend von klassischem Spitzentanz bis hin zu Kraftsporteinlagen in abwechslungsreicher Vielfalt dargestellt.

Das Ungarische Nationalballett präsentierte einen Abend für alle Sinne, auch den für Humor, eine bunte Kollage, die rundum Vergnügen machte, rundum stimmig, gleichermaßen poetisch wie turbulent war. Das sich lautstark amüsierende Publikum im voll besetzten Kurtheater spendete schon von Beginn an lebhaften Beifall. Am Ende gab es viel Jubel, vor allem für Puck und Robin, doch auch die gesamte Truppe wurde mit Bravos und langem, rhythmischem Klatschen ein ums andere Mal vor den Vorhang geholt.