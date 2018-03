Termin für Sanierung der Milseburghütte offen

Neben allerlei Terminbekanntgaben und einem Rückblick auf die wichtigsten Veranstaltungen ging es um die Zukunft der Milseburghütte. Auch wenn die Milseburg in der Hessischen Rhön liegt, die Vorsitzenden der unterfränkischen Zweigvereine wollten Information aus erster Hand hören.

"Still ruht der See", umschrieb der Rhönklub-Präsident Jürgen Reinhardt die derzeitige Situation. Das ganze Thema ruhe und liege zur Entscheidung beim Regierungspräsidium in Kassel. Es gehe um die Frage, ob Bohrungen und Leistungen für Frisch- und Abwasser gelegt werden dürfen. "Der Naturschutz stellt sich quer. Es könnte ein Moos beschädigt werden, das der Fachwelt bisher noch nicht bekannt ist", sagte Reinhardt. Mittlerweile habe sich Fuldas Landrat höchstpersönlich eingeschaltet. In der kommenden Woche sollen erneut Gespräche mit dem Regierungspräsidium geführt werden. "Aber solange keine Zustimmung vorliegt, ruht alles."



Komplexe Situation

Dabei seien die Rahmenbedingungen mit der Gemeinde Hofbieber längst geklärt, wenn auch die Situationen an der Milseburg mehr als kompliziert sei. Reinhardt erläuterte die komplexe Situation rund um den Kauf des Geländes, auf dem die Milseburghütte steht. 2500 Euro zahle der Rhönklub jährlich an Pacht für das Grundstück an die Gemeinde Hofbieber. Diese Geld soll mit dem Kaufpreis in Höhe von 17 500 Euro verrechnet werden. Mittlerweile weise das Konto aber bereits 25 000 Euro aus. Warum die Grundstücksüberschreibung noch nicht stattgefunden habe, das liege an bürokratischen Hemmnissen, erklärte Reinhardt. "Ich habe den Landrat schon gefragt, ob ich es in meiner Amtszeit noch erlebe, dass die Milseburghütte fertiggestellt wird."

Im Jahr 2017 wird die Hauptversammlung des Rhönklubs am 25. Juni in Oberelsbach stattfinden. Der Vorsitzende des Oberelsbacher Zweigvereins lud schon heute alle Vorsitzenden in die Marktgemeinde ein und freute sich auf ein ansprechendes Jubiläumsprogramm, das anlässlich des 120-jährigen Bestehens seines Zweigvereines im kommenden Jahr aber noch aufgestellt werden müsse. Auch die jährliche Sternwanderung werde in das Gebiet der Marktgemeinde führen.

Regionsvorsitzender Thomas Hammelmann erinnerte an die diesjährige Hauptversammlung, die im Gründungsort Gersfeld stattgefunden hat, und die gelungene Veränderung der geplanten Beitragserhöhung. Angesprochen wurden verschiedene Kritikpunkte, die der Rhönklub-Präsident ausräumen, beziehungsweise erklären konnte. Vor allem die ungeplante Tagesordnung zu Beginn der Sitzung habe für Unruhe gesorgt und sei nicht mit dem Hauptvorstand abgesprochen gewesen.



Weniger bei Sternwanderung

Im Rückblick erinnerte Hammelmann an die Wanderjahreröffnung am Kreuzberg, die erstmals wegen Sturm und Regen nicht auf dem Gipfel stattfinden konnte. Sorgen mache ihm die rückläufige Teilnahme an der jährlichen Sternwanderung. Möglicherweise sei ein Grund für geringere Teilnahmen, wenn die Ziele nicht zentral in der Rhön, sondern eher zu am Rande gelegenen Zweigvereinen führen.



Wanderwimpel mittragen

Ausdrücklich bat Hammelmann die Rhönklub-Vorsitzenden, bei Sternwanderung, Jahreshauptversammlung und Heidelsteinfeier die Wanderwimpel mitzutragen. "Das hat Tradition." Wenn sie nicht die gesamte Strecke getragen werden können, dann finde sich sicherlich auch immer jemand, der mit dem Pkw fahre und den Wimpel zumindest für die letzten Meter mitnehmen könne.

Gute Nachrichten gab es zur Freud- und Leidkasse der Region. Da diese Kasse gut gefüllt sei, könne der Beitrag halbiert werden. Allerdings möchte Hammelmann künftig auch mehr ausgeben, so sollen Vorsitzende für zehnjährige Tätigkeit mit einem Bocksbeutel geehrt werden.

Im Jahr 2017 soll das Vorständetreffen in Bischofsheim stattfinden. Ob die Sternwanderung 2018 zum 25-jährigen Bestehen des Zweigvereins Walddörfer nach Sandberg führt, könne erst nach der Neuwahl in den Walddörfern geklärt werden.