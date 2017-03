Straffer Zeitplan für Wohnpark

von BJÖRN HEIN

Um die Erschließungsplanungen für das Baugebiet Kleinfeldlein in der Erlöserschwestern-Straße, in dem der Wohnpark 55+ errichtet werden soll, ging es erneut in der Gemeinderatssitzung in Bad Bocklet. Wie Kämmerer Patrick Könen mitteilte, wolle man weiter an dem straffen Zeitplan festhalten, damit die Erschließung im Sommer begonnen und im Spätherbst fertiggestellt werden kann.



Parallel planen

"Hiernach könnte die Firma Wolf gegen Ende des Jahres die ersten Häuser aufstellen", erläuterte Könen. Um den Zeitplan einhalten zu können, sei es erforderlich, dass, sobald die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ohne große Einwände beendet wurde, parallel bereits die Erschließungsplanung betrieben wird.

Das Planungsbüro für Bauwesen, Bautechnik Kirchner aus Oerlenbach hatte im Mai vergangenen Jahres zusammen mit dem Honorarangebot für die Bebauungsplanänderung gleichzeitig ein Angebot für die Erschließungsplanung vorgelegt. "Bei vorläufig geschätzten Kosten von rund 312 000 Euro netto errechnet sich hiernach ein Gesamthonorar von 45 733,15 Euro brutto zuzüglich den Vermessungsleistungen von geschätzt 1200 Euro bis 2 400 Euro brutto", so Kämmerer Könen. Einstimmig beschloss der Marktgemeinderat, auf Grundlage dieses Honorarangebotes das Planungsbüro für Bauwesen, Bautechnik Kirchner, mit der Erschließungsplanung für den Wohnpark 55+ im Baugebiet Kleinfledlein zu beauftragen. Dabei soll ein entsprechender Ingenieurvertrag abgeschlossen werden. Mit den Planungsarbeiten und den Ausschreibungen soll so schnell wie es aufgrund des förmlichen Bauleitplanungsverfahrens möglich ist begonnen worden.



Verkehrsüberwachung

Um die Neufassung über die kommunale Zusammenarbeit bei der Verkehrsüberwachung ging es in einem weiteren Punkt. Hier wurde jedoch nur eine kleine Änderung gemacht. Außerdem teilte Kämmerer Könen mit, dass die Gemeinde Unsleben die kommunale Verkehrsüberwachung beendet. "Wie sich das finanziell auswirken wird kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen", so Könen.

In der Gemeinderatssitzung in Bad Bocklet ging es dann auch um weitere Bauanträge. In der "Äußeren Mühle" in Steinach soll ein Balkon angebaut und das Dachgeschoss über der Garage ausgebaut werden. Dies wurde vom Gemeinderat einstimmig genehmigt.

Im "Sechsäcker" in Hohn soll ein Einfamilienhaus mit Doppelcarport errichtet werden. Auch dieses Bauvorhaben kann erfolgen. In der Rhönstraße in Bad Bocklet wollen die Eigentümer ein bestehendes Wohnhaus und die Garage erweitern. Dieses Vorhaben wurde genehmigt.

Ein anderer will sein Wohnhaus in der St.-Laurentius-Straße in Bad Bocklet erweitern und mit einem Anbau versehen. Einstimmig genehmigte der Gemeinderat dies. Einem Antrag auf Errichtung eines Carports in der Frankenstraße in Bad Bocklet, stimmte das Gremium ebenso zu.